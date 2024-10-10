Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю: відкрито набір на листопад

Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю – це пропозиція від Карітас-Спес Україна. Розповідаємо про неї детальніше.

Карітас-Спес Україна оголосила набір на нову реабілітаційну групу у рамках проєкту «КРОК ВПЕРЕД», що відбудеться в листопаді 2024 року.

Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю: деталі

Дітей запрошують на двотижневий осінній відпочинок у реабілітаційному центрі “НАДІЯ” в Зарічанах (Житомирська область). Це можливість не тільки отримати необхідну реабілітацію, але й знайти нових друзів, весело та корисно провести час, долучитись до творчих майстерень і цікавих активностей.

Хто може взяти участь у програмі

Запрошуються діти віком від 6 до 18 років з такими діагнозами:

Розлад аутичного спектру

Дитячий церебральний параліч або порушення роботи кінцівок

Порушення слуху чи зору

Синдром Дауна

Інші психо-фізичні порушення, підтверджені відповідним посвідченням

Дати заїзду

16 – 30 листопада 2024 року.

Що чекає на дітей в реабілітаційному центрі «Надія»

Сеанси РЕАБІЛІТАЦІЇ за індивідуальною програмою

Спортивні ігри та веселі розваги

Творчі майстерні та зустрічі

Час для спілкування для батьків та підтримки одне одного.

Важливо! Участь безкоштовна для дитини та ОДНОГО дорослого, який буде її супроводжувати. Доступний трансфер з міста Житомир до Зарічан.

Як записатися

Для того, щоб записатися на курс або отримати інформацію, звертайтеся на гарячу лінію організації:

+38 067 126 33 63

+38 063 524 93 63

+38 050 191 49 25

+38 044 334 71 12

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