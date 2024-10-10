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Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю: відкрито набір на листопад

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Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю: відкрито набір на листопад

Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю – це пропозиція від Карітас-Спес Україна. Розповідаємо про неї детальніше.

Карітас-Спес Україна оголосила набір на нову реабілітаційну групу у рамках проєкту «КРОК ВПЕРЕД», що відбудеться в листопаді 2024 року.

Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю: деталі

Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю: відкрито набір на листопад

Фото з літнього заїзду

Дітей запрошують на двотижневий осінній відпочинок у реабілітаційному центрі “НАДІЯ” в Зарічанах (Житомирська область). Це можливість не тільки отримати необхідну реабілітацію, але й знайти нових друзів, весело та корисно провести час, долучитись до творчих майстерень і цікавих активностей.

Хто може взяти участь у програмі

Запрошуються діти віком від 6 до 18 років з такими діагнозами:

  • Розлад аутичного спектру
  • Дитячий церебральний параліч або порушення роботи кінцівок
  • Порушення слуху чи зору
  • Синдром Дауна
  • Інші психо-фізичні порушення, підтверджені відповідним посвідченням

Дати заїзду

16 – 30 листопада 2024 року.

Що чекає на дітей в реабілітаційному центрі «Надія»

  • Сеанси РЕАБІЛІТАЦІЇ за індивідуальною програмою
  • Спортивні ігри та веселі розваги
  • Творчі майстерні та зустрічі
  • Час для спілкування для батьків та підтримки одне одного.
Важливо! Участь безкоштовна для дитини та ОДНОГО дорослого, який буде її супроводжувати. Доступний трансфер з міста Житомир до Зарічан.

 

Як записатися

Для того, щоб записатися на курс або отримати інформацію, звертайтеся на гарячу лінію організації:

  • +38 067 126 33 63
  • +38 063 524 93 63
  • +38 050 191 49 25
  • +38 044 334 71 12

Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю: відкрито набір на листопад

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

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Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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