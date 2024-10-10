Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю: відкрито набір на листопад

Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю – це пропозиція від Карітас-Спес Україна. Розповідаємо про неї детальніше.
Карітас-Спес Україна оголосила набір на нову реабілітаційну групу у рамках проєкту «КРОК ВПЕРЕД», що відбудеться в листопаді 2024 року.
Безкоштовний відпочинок і реабілітація для дітей з інвалідністю: деталі
Дітей запрошують на двотижневий осінній відпочинок у реабілітаційному центрі “НАДІЯ” в Зарічанах (Житомирська область). Це можливість не тільки отримати необхідну реабілітацію, але й знайти нових друзів, весело та корисно провести час, долучитись до творчих майстерень і цікавих активностей.
Хто може взяти участь у програмі
Запрошуються діти віком від 6 до 18 років з такими діагнозами:
- Розлад аутичного спектру
- Дитячий церебральний параліч або порушення роботи кінцівок
- Порушення слуху чи зору
- Синдром Дауна
- Інші психо-фізичні порушення, підтверджені відповідним посвідченням
Дати заїзду
16 – 30 листопада 2024 року.
Що чекає на дітей в реабілітаційному центрі «Надія»
- Сеанси РЕАБІЛІТАЦІЇ за індивідуальною програмою
- Спортивні ігри та веселі розваги
- Творчі майстерні та зустрічі
- Час для спілкування для батьків та підтримки одне одного.
Як записатися
Для того, щоб записатися на курс або отримати інформацію, звертайтеся на гарячу лінію організації:
- +38 067 126 33 63
- +38 063 524 93 63
- +38 050 191 49 25
- +38 044 334 71 12
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