Безкоштовні пластичні операції для постраждалих від війни – куди звертатися

Безкоштовні пластичні операції на обличчі і шиї постраждалим від війни проведуть американські хірурги разом з українськими колегами. Отримати медичну допомогу можуть як військові, так і цивільні. Розповідаємо про це детальніше.

Міністерство охорони здоровʼя України повідомило про початок відбору пацієнтів з травмами обличчя для участі в четвертій місії FACE TO FACE 2024.

Вже цієї осені у Львові американські хірурги разом з українськими лікарями проведуть безоплатні пластичні операції для військовослужбовців та цивільних, які постраждали внаслідок російсько-української війни.

До участі у програмі запрошуються пацієнти з тяжкими травмами обличчя, дефектами лицевих кісток та повік, які потребують реконструктивних операцій.

Кандидатів відбиратимуть американські та українські фахівці, які беруть участь у місії.

Операція та перебування в лікарні для пацієнтів будуть безкоштовними!

Безкоштовні пластичні операції на обличчі – куди звертатися

Якщо ви або ваші знайомі мають травми голови, обличчя чи шиї, для участі у програмі зверніться у месенджери Telegram/Viber/WhatsApp за номером +38 093 781 43 04.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

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