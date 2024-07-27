Безкоштовна оцінка нерухомості: в Україні з’явився новий сервіс

Безкоштовна оцінка нерухомості можлива в Україні. Розповідаємо про це детальніше.

Оцінка нерухомості стала ще доступнішою. Тепер кожен може швидко та безплатно отримати довідку про вартість свого майна за допомогою онлайн-сервісу Фонду держмайна.

Безкоштовна оцінка нерухомості: як отримати послугу

Щоб отримати е-Довідку про оцінку, фізичним та юридичним особам потрібно авторизуватися на сайті https://evaluation.spfu.gov.ua за допомогою електронного підпису або через ID.GOV.UA.

Сервіс дозволяє визначити вартість 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу. Сформувавши документ, можна зберегти його та надрукувати.

Довідка буде чинна впродовж 30 календарних днів з дня її формування.

У випадку незгоди з результатами автоматичної оцінки, особа має право замовити додаткову оцінку в оцінювачів. Варто пам’ятати, що така послуга буде платною.

Оцінювач складає звіт про оцінку майна, що реєструється в Єдиній базі та чинний протягом 6 місяців з дати оцінки.

Всі суб’єкти оціночної діяльності (СОД) реєструються та реєструють оцінювачів у складі СОД або за трудовим договором, щоб мати змогу реєструвати звіт про оцінку в Єдиній базі.

Реєстрація СОД здійснюється лише за електронною печаткою СОД, а не за особистим електронним підписом керівника.

Нотаріусам, щоб сформувати витяг з Єдиної бази або звіт про оцінку, теж необхідна реєстрація за особистим кваліфікованим електронним підписом.

Завдяки сервісу автоматичної оцінки, процес оцінки майна стає прозорим, ефективним та доступним для широкого кола користувачів.

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