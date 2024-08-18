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Тег:
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Сьогодні у Запоріжжі всім бажаючим роздадуть хліб

Автор -
Журналіст
Сьогодні у Запоріжжі всім бажаючим роздадуть хліб

Сьогодні у Запоріжжі всім бажаючим роздадуть хліб. Розповідаємо про це детальніше.

Таку продуктову допомогу надають Волонтери Кічкаса.

18 серпня вони будуть проводити видачу хліба для всіх, хто його потребує

Де і коли сьогодні у Запоріжжі роздаватимуть хліб

Початок благодійної акції заплановано на 12.30 – і до його закінчення хлібу

  • Адреса: вул. Фільтрова, 25
Увага! Час видачі хліба може зміниться

 

Сьогодні у Запоріжжі всім бажаючим роздадуть хліб

Фото хліба ілюстративне – з відкритих джерел.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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