Сьогодні у Запоріжжі всім бажаючим роздадуть хліб. Розповідаємо про це детальніше.
Таку продуктову допомогу надають Волонтери Кічкаса.
18 серпня вони будуть проводити видачу хліба для всіх, хто його потребує
Де і коли сьогодні у Запоріжжі роздаватимуть хліб
Початок благодійної акції заплановано на 12.30 – і до його закінчення хлібу
- Адреса: вул. Фільтрова, 25
Увага! Час видачі хліба може зміниться
Фото хліба ілюстративне – з відкритих джерел.
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