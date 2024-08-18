Сьогодні у Запоріжжі всім бажаючим роздадуть хліб. Розповідаємо про це детальніше.

Таку продуктову допомогу надають Волонтери Кічкаса.

18 серпня вони будуть проводити видачу хліба для всіх, хто його потребує

Де і коли сьогодні у Запоріжжі роздаватимуть хліб

Початок благодійної акції заплановано на 12.30 – і до його закінчення хлібу

Адреса: вул. Фільтрова, 25

Увага! Час видачі хліба може зміниться

Фото хліба ілюстративне – з відкритих джерел.

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