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Родини з низки областей можуть отримати одноденних курчат-бройлерів і корм для них

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Журналіст
Родини з низки областей можуть отримати одноденних курчат-бройлерів і корм для них

Родини з низки областей можуть отримати одноденних курчат-бройлерів і корм для них. Розповідаємо про це детальніше.

Родини з низки областей (південь і схід України) можуть отримати по 30 одноденних курчат-бройлерів. А також набір стартового корму для птиці. Перелік областей і громад – у формі реєстрації, посилання на яку ми даємо нижче.

Допомога надається Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Японії.

Хто може отримати одноденних курчат-бройлерів

Сім’ї зможуть отримати допомогу, якщо мають приміщення та зможуть забезпечити додатковий корм, щоб виростити курчат до забійної ваги. Крім того, сім’ї мають відповідають хоча б одному критерію нижче:

  • родини, які постраждали внаслідок війни та не мають іншого постійного джерела доходу для досягнення мінімального рівня життя;
  • родини, які очолюються одним дорослим і мають дитину/дітей до 18 років;
  • родини з трьома або більше дітьми до 18 років;
  • родини з вагітними жінками або матерями-годувальницями з дітьми до одного року;
  • родини із людьми з інвалідністю;
  • родини, члени яких проходять або проходили військову службу;
  • родини із людьми похилого віку (60+);
  • родини національних меншин, наприклад, ромської громади;
  • родини, які повернулись у власні домівки після переселення.

Для участі у програмі зареєструйтесь за посиланням bit.ly/chickensfromFAO

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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