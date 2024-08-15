Родини з низки областей можуть отримати одноденних курчат-бройлерів і корм для них. Розповідаємо про це детальніше.

Родини з низки областей (південь і схід України) можуть отримати по 30 одноденних курчат-бройлерів. А також набір стартового корму для птиці. Перелік областей і громад – у формі реєстрації, посилання на яку ми даємо нижче.

Допомога надається Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Японії.

Хто може отримати одноденних курчат-бройлерів

Сім’ї зможуть отримати допомогу, якщо мають приміщення та зможуть забезпечити додатковий корм, щоб виростити курчат до забійної ваги. Крім того, сім’ї мають відповідають хоча б одному критерію нижче:

родини, які постраждали внаслідок війни та не мають іншого постійного джерела доходу для досягнення мінімального рівня життя;

родини, які очолюються одним дорослим і мають дитину/дітей до 18 років;

родини з трьома або більше дітьми до 18 років;

родини з вагітними жінками або матерями-годувальницями з дітьми до одного року;

родини із людьми з інвалідністю;

родини, члени яких проходять або проходили військову службу;

родини із людьми похилого віку (60+);

родини національних меншин, наприклад, ромської громади;

родини, які повернулись у власні домівки після переселення.

Для участі у програмі зареєструйтесь за посиланням bit.ly/chickensfromFAO

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