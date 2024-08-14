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Продуктові набори для пенсіонерів на Київщині – як подати заявку

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Журналіст
Продуктові набори для пенсіонерів на Київщині – як подати заявку

Пенсіонерам ВПО з м.Мелітополя та Мелітопольского району, що мають статус ВПО видаватимуться продуктові набори. Як подати заявку.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Мелітополь саме тут.Київ»

«Відкриваємо реєстрацію на отримання продуктових наборів для категорії Пенсіонер за віком. Допомога надається пенсіонерам-ВПО з м. Мелітополя та Мелітопольського району, що мають довідку ВПО, зареєстровану в м. Києві та Київській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо в родині 2 та більше пенсіонери, отримати продуктовий набір можна з розрахунку 1 родина = 1 набір.

Продуктові набори для пенсіонерів на Київщині – як подати заявку

Продуктові набори для пенсіонерів на Київщині – як подати заявку

Для отримання допомоги обов’язково мати при собі оригінали документів:

  • паспорт громадянина України;
  • пенсійне посвідчення;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО

Зареєструватися можна за формою.

Після реєстрації чекайте на публікацію зі списком отримувачів.

Зазначається, що усі отримувачі будуть розподілені на декілька днів за назначеним часом , щоб відвідування простору стало комфортним для вас.

Прохання дотримуватись часових рамок, зазначених у повідомленні.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Гумантіарна допомога для ВПО у Дніпрі – хто може отримати продуктові набори

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