Пенсіонерам ВПО з м.Мелітополя та Мелітопольского району, що мають статус ВПО видаватимуться продуктові набори. Як подати заявку.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Мелітополь саме тут.Київ»
«Відкриваємо реєстрацію на отримання продуктових наборів для категорії Пенсіонер за віком. Допомога надається пенсіонерам-ВПО з м. Мелітополя та Мелітопольського району, що мають довідку ВПО, зареєстровану в м. Києві та Київській області», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що якщо в родині 2 та більше пенсіонери, отримати продуктовий набір можна з розрахунку 1 родина = 1 набір.
Продуктові набори для пенсіонерів на Київщині – як подати заявку
Для отримання допомоги обов’язково мати при собі оригінали документів:
- паспорт громадянина України;
- пенсійне посвідчення;
- ідентифікаційний код;
- довідка ВПО
Зареєструватися можна за формою.
Після реєстрації чекайте на публікацію зі списком отримувачів.
Зазначається, що усі отримувачі будуть розподілені на декілька днів за назначеним часом , щоб відвідування простору стало комфортним для вас.
Прохання дотримуватись часових рамок, зазначених у повідомленні.
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