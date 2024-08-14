Пенсіонерам ВПО з м.Мелітополя та Мелітопольского району, що мають статус ВПО видаватимуться продуктові набори. Як подати заявку.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Мелітополь саме тут.Київ»

«Відкриваємо реєстрацію на отримання продуктових наборів для категорії Пенсіонер за віком. Допомога надається пенсіонерам-ВПО з м. Мелітополя та Мелітопольського району, що мають довідку ВПО, зареєстровану в м. Києві та Київській області», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що якщо в родині 2 та більше пенсіонери, отримати продуктовий набір можна з розрахунку 1 родина = 1 набір.

Продуктові набори для пенсіонерів на Київщині – як подати заявку

Для отримання допомоги обов’язково мати при собі оригінали документів:

паспорт громадянина України;

пенсійне посвідчення;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО

Зареєструватися можна за формою.

Після реєстрації чекайте на публікацію зі списком отримувачів.

Зазначається, що усі отримувачі будуть розподілені на декілька днів за назначеним часом , щоб відвідування простору стало комфортним для вас.

Прохання дотримуватись часових рамок, зазначених у повідомленні.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

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