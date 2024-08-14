Поновлено реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для ВПО у Дніпрі у вигляді продуктових наборів. Хто може їх отримати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Центр підтримки ВПО Волноваського району.

“Центром підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч” м.Дніпро спільно з ACTED Ukraine, поновлено форму для отримання сімейних продуктових наборів для сімей з дітьми до 18 років від World Vision, Acted, USAID and Ukraine Response Consortium”, – йдеться в повідомленні.

Хто може подати заявку на отримання

Отримати допомогу можуть лише сім’ї з дітьми до 18 років, які проживають у м.Дніпро, мають змогу особисто прийти на отримання допомоги та, ще не отримували цю допомогу, лише ВПО з Волноваського району.

Гумантіарна допомога для ВПО у Дніпрі – хто може отримати продуктові набори

В Центрі підтримки наголошують, що якщо Ви вже отримали цю допомогу раніше – форму заповнювати не потрібно.

Допомога надається одноразово!

Заповнення форми не гарантує отримання допомоги.

Кількість наборів обмежена.

Заповнити форму можна за посиланням.

Ще новини України: Хто і як може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН – критерії оновлено