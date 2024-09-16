Церква Нове покоління м. Дніпро реалізує благодійний проєкт Добрий самаритянин, у рамках якого надається гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів. Хто може подати заявку.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
У рамках проєкту здійснюється розвіз допомоги по будинках для таких категорій:
- люди з інвалідністю 1, 2 групи
- люди після операції
- люди похилого віку, які не можуть самі виходити із дому
Гуманітарна допомога для певних категорій українців у Дніпрі – хто може подати заявку
Волонтери привезуть продуктову допомогу, поспілкуються і приділять час.
Подати заявку можна за посиланням.
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