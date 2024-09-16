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Гуманітарна допомога для певних категорій українців у Дніпрі – хто може подати заявку

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Гуманітарна допомога для певних категорій українців у Дніпрі – хто може подати заявку

Церква Нове покоління м. Дніпро реалізує благодійний проєкт Добрий самаритянин, у рамках якого надається гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів. Хто може подати заявку.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

У рамках проєкту здійснюється розвіз допомоги по будинках для таких категорій:

  • люди з інвалідністю 1, 2 групи
  • люди після операції
  • люди похилого віку, які не можуть самі виходити із дому

Гуманітарна допомога для певних категорій українців у Дніпрі – хто може подати заявку

Гуманітарна допомога для певних категорій українців у Дніпрі – хто може подати заявку

Волонтери привезуть продуктову допомогу, поспілкуються і приділять час.

Подати заявку можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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