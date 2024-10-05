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Гарячі обіди та продуктові набори – хто у Запоріжжі може отримати допомогу

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Журналіст
В Запоріжжі благодійна організація щодня надає гарячі обіди та продуктові набори. Як зареєструватися.

В Запоріжжі благодійна організація щодня надає гарячі обіди та продуктові набори. Як зареєструватися.

Благодійна організація щожня надає зареєстрованим учасникам гарячі обідти , а також консерви, молоко та інші продукти.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Соціалочка.

Щоб зареєструватися, потрібно в понеділок під час робочих годин прийти до благодійного кафе з оригіналами паспорта, ІПН та документом, що підтверджує вашу категорію.

Після реєстрації обіди надаватимуться протягом 5 днів.

Категорії для реєстрації:

  • Люди з інвалідністю (1, 2, 3 група)
  • Пенсіонери 65+
  • ВПО
  • Особи у складних життєвих обставинах

Гарячі обіди та продуктові набори – хто у Запоріжжі може отримати допомогу

В Запоріжжі благодійна організація щодня надає гарячі обіди та продуктові набори. Як зареєструватися.

Адреса для реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 75, щопонеділка з 11:00 до 15:00.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Виплати родинам загиблих і пораненим військовим: розмір допомоги і як отримати

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