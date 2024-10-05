В Запоріжжі благодійна організація щодня надає гарячі обіди та продуктові набори. Як зареєструватися.
Благодійна організація щожня надає зареєстрованим учасникам гарячі обідти , а також консерви, молоко та інші продукти.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Соціалочка.
Щоб зареєструватися, потрібно в понеділок під час робочих годин прийти до благодійного кафе з оригіналами паспорта, ІПН та документом, що підтверджує вашу категорію.
Після реєстрації обіди надаватимуться протягом 5 днів.
Категорії для реєстрації:
- Люди з інвалідністю (1, 2, 3 група)
- Пенсіонери 65+
- ВПО
- Особи у складних життєвих обставинах
Гарячі обіди та продуктові набори – хто у Запоріжжі може отримати допомогу
Адреса для реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 75, щопонеділка з 11:00 до 15:00.
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