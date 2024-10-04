Разова грошова допомога від депутатів Полтавської обласної ради – як і хто може отримати

Разова грошова допомога від депутатів Полтавської обласної ради розрахована на мешканців Полтавщини. Розповідаємо про це детальніше.
Разова грошова допомога – це підтримка мешканців Полтавської області, яку здійснюють депутати обласної ради.
Разова грошова допомога від депутатів Полтавської обласної ради – хто може отримати
Ви можете претендувати на виплату, якщо:
- Ви задекларовані/зареєстровані та проживаєте (перебуваєте) на території Полтавської області.
- Перебуваєте на обліку у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання (перебування) як внутрішньо переміщена особа.
Основними напрямками надання допомоги є:
- Підвищення матеріального забезпечення сім’ї (громадянина) та потреба у фінансовій допомозі.
- Проведення лікування та операцій.
Допомога надається громадянину один раз на рік!
Як зареєструватися
Для отримання допомоги необхідно підготувати заявку, завантажити всі підтверджуючі документи, обрати депутата, та натиснути кнопку «Подати заявку».
Реєструйтеся за посиланням https://smartregion.pl.ua/md – подавайте заявку онлайн.
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