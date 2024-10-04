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Разова грошова допомога від депутатів Полтавської обласної ради – як і хто може отримати

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Разова грошова допомога від депутатів Полтавської обласної ради – як і хто може отримати

Разова грошова допомога від депутатів Полтавської обласної ради розрахована на мешканців Полтавщини. Розповідаємо про це детальніше.

Разова грошова допомога – це підтримка мешканців Полтавської області, яку здійснюють депутати обласної ради.

Разова грошова допомога від депутатів Полтавської обласної ради – хто може отримати

Ви можете претендувати на виплату, якщо:

  • Ви задекларовані/зареєстровані та проживаєте (перебуваєте) на території Полтавської області.
  • Перебуваєте на обліку у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання (перебування) як внутрішньо переміщена особа.

Основними напрямками надання допомоги є:

  • Підвищення матеріального забезпечення сім’ї (громадянина) та потреба у фінансовій допомозі.
  • Проведення лікування та операцій.
Допомога надається громадянину один раз на рік!

 

Як зареєструватися

Разова грошова допомога

Для отримання допомоги необхідно підготувати заявку, завантажити всі підтверджуючі документи, обрати депутата, та натиснути кнопку «Подати заявку».

Реєструйтеся за посиланням https://smartregion.pl.ua/md – подавайте заявку онлайн.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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