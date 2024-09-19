Стало відомо, за які товари в АТБ можна повернути 10% вартості в рамках програми «Національний кешбек». Нагадаємо, цей новий вид грошової допомоги запустила з 2 вересня 2024 року держава.

Українці, купуючи товари вітчизняного виробництва, можуть повертати 10% їх вартості. До програми долучається все більше виробників і торгівельних компаній. Серед них і АТБ.

Тут ми писали, як повертати 10% коштів за покупки і як працює система

За які товари в АТБ можна повернути 10% вартості в рамках програми «Національний кешбек»

Нижче – весь перелік станом на 19 вересня 2024 року.

У переліку сотні пропозицій. Тут як продовольчі, так і непродовольчі товари.

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