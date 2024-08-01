Виплати ВПО з 1 вересня продовжать ще на півроку? Що відомо і заява депутата

Як повідомлялося раніше, виплати ВПО з 1 вересня 2024 року продовжать ще на піврокутим, хто їх отримує зараз. Таку заяву зробила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук на брифінгу у Миколаєві. Хоча відповідної інформації на офіційних сайтах Мінсоцполітики і Мінреінтеграції поки що не було.

Мова йде про державну допомогу на проживання, яка становить для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн, для інших категорій – 2000 грн.

Нагадаємо, у березні ці виплати продовжили певним категоріям переселенців, у серпні цей період завершується. І от, в Уряді запевняють, що допомогу поки не скасовуватимуть.

Виплати ВПО з 1 вересня мають отримувати більше людей

Слова Верещук прокоментував народний депутат України, Голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов. Він наполягає на тому, що перелік категорій, які отримують виплати, має бути розширений.

Продовження виплат переселенцям вітаємо, це добре. Але в той же час, наша ТСК захисту ВПО неодноразово зверталась до Уряду з вимогою відновити виплати, які були призупинені більшості ВПО у березні цього року, внаслідок чого у переселенців залишається 2 виходи – або їхати біженцями в ЄС або повертатися в окупацію, – каже Фролов

За його словами, на сьогодні кількість ВПО, які отримують виплати на проживання становить вже 1,1 млн, і це значно краще, ніж 700 тис у березні. Парламентська ТСК продовжить тиснути на урядовців задля збільшення отримувачів такої допомоги.

ТСК неодноразово намагалася включити до розгляду парламенту наш законопроект 10382 про виплату допомоги на проживання за справедливими критеріями, який сприятиме вирішенню цієї проблеми, зверталась до керівництва парламенту та фракцій і груп, але наразі просування по нашій ініціативі немає, – зазначив депутат

А що з виплатами ВПО за липень?

Тим часом у Мінреінтеграції повідомляють, що на липневі виплати ВПО було спрямовано понад 2,8 мільярда гривень

Таким чином, за липень державну допомогу на проживання отримали більш ніж 1,2 мільйона внутрішніх переселенців на загальну суму понад 2,8 мільярда гривень.

Зокрема, виплати ВПО у другому періоді липня було профінансовано на загальну суму понад 90 мільйонів гривень.

Ці кошти було спрямовано на більш ніж 12 тисяч особових рахунків внутрішньо переміщених осіб. Серед них і ті внутрішні переселенці, яким не надійшла призначена державна грошова допомога на проживання у першому виплатному періоді липня.

Куди звертатися з питаннями про виплати ВПО

У разі виникнення питань щодо отримання державної грошової допомоги для ВПО звертайтеся до Мінсоцполітики на гарячу лінію за номером 1539 або на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua.

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