ВПО та постраждалі від війни у двох областях можуть отримати до 114 000 грн – деталі

ВПО та постраждалі від війни у двох областях можуть отримати до 114 000 грн на започаткування чи відновлення підприємницької діяльності. Розповідаємо про це детальніше.
Грантовий конкурс для них оголосила швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation. Про це повідомляє портал Дія.Бізнес.
ВПО та постраждалі від війни у двох областях можуть отримати до 114 000 грн
Для кого?
Участь у програмі можуть взяти підприємці (самозайняті та ФОП), які здійснюють свою діяльність у межах Харкова та Харківської області, Дніпра та Дніпропетровської області, та мають на меті започаткувати чи відновити бізнес-діяльність (за винятком районів, де проходять активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення підприємницької діяльності).
Пріоритет надається заявникам, які:
- стали ВПО (після 24 лютого 2022 року);
- мають фінансову та соціальну вразливість (одинокий батько/мати, троє або більше дітей, особа з інвалідністю або є опікуном члена родини, яка є особою з інвалідністю, ветерани тощо):
- є підприємцями, що здійснюють/надають послуги у вже існуючому окремому приміщенні (наприклад, орендоване приміщення, власне приміщення, окрема кімната/простір тощо)
Перевага буде надаватися таким напрямкам діяльності:
- видавничо-поліграфічна справа (в тому числі роздрібна торгівля книгами);
- будівельні та ремонтні роботи (сантехніки, електрики, монтажники, слюсарі, зварювальники, покрівельники, монтаж вікон та дверей, ремонт техніки тощо);
- автосервіс;
- прибирання, послуги з прання;
- заклади швидкого харчування (кав’ярні, пекарні тощо);
- швейна справа: пошиття/ ремонт одягу/взяття тощо.
На що можна витрачати кошти
Гранти надаватимуться на такі типи цілей:
- закупівлю матеріалів та/або обладнання;
- сплату послуг (консалтинг, послуги з налаштування обладнання тощо).
Реалізація грантових коштів не може включати:
- будівництво нового приміщення для ведення бізнесу;
- сплату податків, заробітних плат, банківських комісій;
- сплату боргів та сплату товарів /послуг придбаних до отримання гранту;
- витрати на придбання палива;
- сплату за оренду приміщення, комунальних, логістичних чи рекламних послуг;
- закупівля предметів військового призначення;
- закупівля лікарських засобів та предметів медичного призначення.
Як відбиратимуть кандидатів
Критерії відбору заявок:
- життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї;
- розуміння свого ринку збуту та клієнтського потоку;
- попередній досвід ведення бізнесу або досвід роботи у відповідній галузі;
- соціальна чи фінансова вразливість .
Як подати заявку на грант
Для участі у конкурсі потрібно заповнити форму. Дедлайн — 21 серпня 2024 року.
Докладніше з умовами грантової програми та переліком необхідних документів можна ознайомитись за посиланням
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