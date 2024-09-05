Власникам опалення, яке не працює без електрики, компенсують витрати на генератори в одному з міст України

В одному з міст України власникам опалення, яке не працює без електрики, компенсують витрати на придбання генераторів. Таке рішення прийняла влада на місцевому рівні.

Влада допоможе мешканцям Черкас. Про це повідомляє видання «ВиЧЕрпно». Відповідне рішення про виділення додаткових коштів в рамках вже запущеної раніше програми депутати Черкаської міської ради ухвалили сьогодні.

Власникам опалення, яке не працює без електрики, компенсують витрати на генератори

Депутати ЧМР виділили понад чотири мільйони гривень на фінансування програми компенсації витрат на купівлю генераторів для будинків, система опалення в яких не може працювати без електроенергії.

Відтепер ще 70 будинкам компенсують вартість закуплених генераторів. А 37 будинків від початку дії програми в Черкасах вже забезпечені незалежними джерелами живлення.

Журналісти зазначають, що сума відшкодування залежить від потужності генератора, її достатньо для купівлі якісного й економного незалежного джерела живлення. Відтак, наприклад, на купівлю 10-кіловатного генератора бюджет відшкодує до 135 тисяч гривень, 20-кіловатного — до 275 тисяч гривень.

Це гарний досвід, вартий того, аби стати прикладом для керівництва інших міст.

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