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Важлива інформація для ВПО, пенсіонерів і бюджетників! У Раді Європи ухвалили резолюцію

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Важлива інформація для ВПО, пенсіонерів і бюджетників! У Раді Європи ухвалили резолюцію

Важлива інформація для ВПО, пенсіонерів і бюджетників. У Раді Європи ухвалили резолюцію, яка має додати оптимізму вказаним категоріям населення України. Розповідаємо про це детальніше.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію згідно з якою ВПО і надалі будуть отримувати виплати.

Інформація для ВПО, пенсіонерів і бюджетників – гроші є!

Важлива інформація для ВПО, пенсіонерів і бюджетників! У Раді Європи ухвалили резолюцію

Єврокомісія вже виділила 4,5 млрд євро для підтримки України, які підуть на виплату зарплат, пенсій, соцдопомоги, фінансову допомогу для доступу до житла, створення робочих місць для ВПО, захист дітей та інші потреби.

Крім того, резолюція для ВПО передбачає:

  • виплати соцдопомоги та пенсій;
  • надання фінансової допомоги для доступу до соціального житла та кредитів на відбудову приватного житла;
  • фінансування для створення бізнесу для ВПО та нових робочих місць;
  • захист дітей ВПО;
  • європейські країни мають надавати фінансову, безпекову та гуманітарну допомогу українським містам та регіонам.

Це гарні новини для всіх переселенців. Сподіваємося, програми забезпечення житла та роботою будуть тільки розширюватися та можливостей для наших переселенців ставатиме більше. Віримо в краще! Віримо в Перемогу! – йдеться у повідомленні ГО «ВПО України», яка й поділилася позитивною інформацією

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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