Українці віком до 25 років можуть отримати 150 тисяч грн – подробиці

Українці віком до 25 років можуть отримати 150 тисяч грн. Про це заявляють в Уряді . Розповідаємо подробиці.

Уряд заохочує громадян до отримання грантів у межах програми «Власна справа». Відтепер вона поширюється на підприємців віком до 25 років. Про це повідомляє Урядовий портал.

Українці віком до 25 років можуть отримати 150 тисяч грн

Молоді люди можуть отримати до 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу. Для цього мають зареєструвати ФОП, однак вимога створити робочі місця для них буде не обов’язковою.

Розширено категорії інших грантоотримувачів

Також Уряд розширив інші категорії грантоотримувачів. Тепер до 500 тисяч гривень зможуть отримати дружини та чоловіки загиблих воїнів. До цього переліку додали виробників вин і підприємців, які працюють на території активних бойових дій.

За грантові кошти бізнесменам дозволили брати в оренду водойми та купувати аквакультури для їх розведення.

Загалом за 2 роки роботи програми «Власна справа» підприємці отримали від держави 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу. Держава інвестувала у нього 4,6 мільярда гривень. Завдяки цьому було створено понад 38 тисяч нових робочих місць.

Більше інформації щодо отримання гранту можна переглянути за цим посиланням.

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