Соціальна стипендія для студентів в Україні передбачена державою. Ці виплати допоможуть молодим людям, що опинилися у складних життєвих обставинах, отримати освіту. Розповідаємо про них детальніше.
Інформацію надали у ГО «ВПО України».
Соціальна стипендія для студентів: скільки і кому платять
Хто має право на соціальну стипендію
Право на отримання соціальної стипендії мають студенти (курсанти), які навчаються за державним замовленням у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти на денному відділенні за умов, що вказані на інфографіці нижче:
Який розмір соціальної стипендії
Сума виплат становить:
- для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 4249 грн.,
- для студентів, які у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків 4026 грн.,
- для інших студентів закладів професійної освіти – 450 грн., фахової перед вищої – 890 грн., вищої освіти – 1180 грн.
Щодо стипендій ВРУ, то максимальна сума виплат становить 6375 грн., а мінімальна – 1335 грн.
Як отримати соціальну стипендію
Для отримання соціальної стипендії необхідно подати до стипендіальної комісії навчального закладу необхідні документи.
За додатковою інформацією можна звернутись до урядового контактного центру 1545.
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