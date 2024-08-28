Соціальна стипендія для студентів в Україні передбачена державою. Ці виплати допоможуть молодим людям, що опинилися у складних життєвих обставинах, отримати освіту. Розповідаємо про них детальніше.

Інформацію надали у ГО «ВПО України».

Соціальна стипендія для студентів: скільки і кому платять

Хто має право на соціальну стипендію

Право на отримання соціальної стипендії мають студенти (курсанти), які навчаються за державним замовленням у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти на денному відділенні за умов, що вказані на інфографіці нижче:

Який розмір соціальної стипендії

Сума виплат становить:

для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 4249 грн.,

для студентів, які у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків 4026 грн.,

для інших студентів закладів професійної освіти – 450 грн., фахової перед вищої – 890 грн., вищої освіти – 1180 грн.

Щодо стипендій ВРУ, то максимальна сума виплат становить 6375 грн., а мінімальна – 1335 грн.

Як отримати соціальну стипендію

Для отримання соціальної стипендії необхідно подати до стипендіальної комісії навчального закладу необхідні документи.

Увага! Отримати соціальну стипендію можуть лише студенти, які наразі перебувають в Україні. Обов’язковою умовою для отримання коштів є включення студента до рейтингу успішності, відсутність академічної заборгованості й незадовільних результатів навчання.

За додатковою інформацією можна звернутись до урядового контактного центру 1545.

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