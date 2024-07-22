58
Тег:
ВінницяВПОдеДопомога
58

Триває реєстрація на грошову допомогу для ВПО у Вінниці і області: хто може отримати

Автор -
Журналіст
Триває реєстрація на грошову допомогу для ВПО у Вінниці і області: хто може отримати

Триває попередня реєстрація на грошову допомогу для ВПО у Вінниці і Вінницькій області. Розповідаємо, хто може отримати та як зареєструватися.

Допомога надається в рамках проєкту «Гуманітарне реагування в Україні ІІ», що реалізується ГО «ВІСь» у партнерстві з благодійним фондом Солідар Свісс Україна за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія)

Попередня реєстрація на грошову допомогу у Вінниці і області: хто може отримати

Триває реєстрація на грошову допомогу для ВПО у Вінниці і області: хто може отримати

Реєструватися на отримання допомоги можуть особи, які мають всі (без виключення) зазначені критерії:

  • переїхали з Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Полтавської областей та м.Київ;
  • мають статус ВПО (отриманий після 24 лютого 2022 року);
  • зареєстровані та зараз проживають у Вінницькій області;
  • мають підтверджену інвалідність І та ІІ групи;
  • не отримували грошову допомогу та не реєструвались на її отримання від міжнародних фондів впродовж останніх 3 місяців.

Яка сума допомоги

  • Сума виплати: 3 600 гривень на місяць на одну особу впродовж трьох місяців (кошти отримують всі, хто належить до домогосподарства), тобто 10 800 на одну особу.
  • Та дотація на підготовку до зими 26 000 гривень на домогосподарство.

Як зареєструватися

Зареєструватися можна за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Якщо ви відповідаєте усім цим критеріям з вами законтактують представники організації, коли  відбуватиметься реєстрація.

Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога від ООН: відновлено реєстрацію і змінено критерії вразливості

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×