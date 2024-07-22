Триває реєстрація на грошову допомогу для ВПО у Вінниці і області: хто може отримати

Триває попередня реєстрація на грошову допомогу для ВПО у Вінниці і Вінницькій області. Розповідаємо, хто може отримати та як зареєструватися.
Допомога надається в рамках проєкту «Гуманітарне реагування в Україні ІІ», що реалізується ГО «ВІСь» у партнерстві з благодійним фондом Солідар Свісс Україна за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія)
Попередня реєстрація на грошову допомогу у Вінниці і області: хто може отримати
Реєструватися на отримання допомоги можуть особи, які мають всі (без виключення) зазначені критерії:
- переїхали з Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Полтавської областей та м.Київ;
- мають статус ВПО (отриманий після 24 лютого 2022 року);
- зареєстровані та зараз проживають у Вінницькій області;
- мають підтверджену інвалідність І та ІІ групи;
- не отримували грошову допомогу та не реєструвались на її отримання від міжнародних фондів впродовж останніх 3 місяців.
Яка сума допомоги
- Сума виплати: 3 600 гривень на місяць на одну особу впродовж трьох місяців (кошти отримують всі, хто належить до домогосподарства), тобто 10 800 на одну особу.
- Та дотація на підготовку до зими 26 000 гривень на домогосподарство.
Як зареєструватися
Зареєструватися можна за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.
Якщо ви відповідаєте усім цим критеріям з вами законтактують представники організації, коли відбуватиметься реєстрація.
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