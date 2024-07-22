Триває реєстрація на грошову допомогу для ВПО у Вінниці і області: хто може отримати

Триває попередня реєстрація на грошову допомогу для ВПО у Вінниці і Вінницькій області. Розповідаємо, хто може отримати та як зареєструватися.

Допомога надається в рамках проєкту «Гуманітарне реагування в Україні ІІ», що реалізується ГО «ВІСь» у партнерстві з благодійним фондом Солідар Свісс Україна за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія)

Попередня реєстрація на грошову допомогу у Вінниці і області: хто може отримати

Реєструватися на отримання допомоги можуть особи, які мають всі (без виключення) зазначені критерії:

переїхали з Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Полтавської областей та м.Київ;

мають статус ВПО (отриманий після 24 лютого 2022 року);

зареєстровані та зараз проживають у Вінницькій області;

мають підтверджену інвалідність І та ІІ групи;

не отримували грошову допомогу та не реєструвались на її отримання від міжнародних фондів впродовж останніх 3 місяців.

Яка сума допомоги

Сума виплати: 3 600 гривень на місяць на одну особу впродовж трьох місяців (кошти отримують всі, хто належить до домогосподарства), тобто 10 800 на одну особу.

Та дотація на підготовку до зими 26 000 гривень на домогосподарство.

Як зареєструватися

Зареєструватися можна за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Якщо ви відповідаєте усім цим критеріям з вами законтактують представники організації, коли відбуватиметься реєстрація.

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