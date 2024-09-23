Вже почали надходити повідомлення від NRC: коли очікувати виплати

Вже почали надходити повідомлення від NRC громадянам, які зареєструвалися на грошову допомогу. Що це означає і коли очікувати виплати тим, чиї кандидатури буде затверджено? Розповідаємо про це.

Отже, йдеться про грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Сума допомоги становить 3600 гривень на людину на місяць. Термін – три місяці. Загальна сума на людину становитиме 10 800 гривень. Уся сума допомоги виплачується одразу.

Претендувати на отримання цієї грошової допомоги могли такі категорії громадян:

особи, які проживають у зоні бойових дій; особи, що постраждали від нещодавніх обстрілів; внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки.

Повідомляється, що в рамках даного етапу програми, грошову допомогу від NRC отримає понад 55 000 українців. Під час попереднього етапу подачі організація допомогла понад 76 000 особам, що склало 10% від усіх поданих заявок.

Вже почали надходити повідомлення від NRC

Реєстрація на допомогу завершилася 18 вересня.

Станом на 23 вересня кандидати вже почали отримувати повідомлення у WhatsApp, в яких благодійники інформують про те, що заявка знаходиться на розгляді.

Благодійники попереджали, що після завершення процесу подання заявки команда NRC опрацює інформацію і прийме рішення щодо заявки протягом 3-4 тижнів. Однак якщо в заявці є помилки, процес може затягнутися.

Якщо ваша реєстрація пройшла успішно, ви отримаєте повідомлення з персональним ідентифікаційним кодом, який ви зможете використовувати для перевірки статусу вашої заявки. Без цього коду ви не зможете перевірити свій статус, отже не втрачайте цей код.

Перша спроба надсилання повідомлення відбуватиметься через WhatsApp, друга – через SMS. Благодійники рекомендували заявникам установити WhatsApp на пристрої з номером, який вказано пріоритетним при подачі заявки.

Отримавши код, перевірити статус заявки можна за цим посиланням: https://needaid-ua.nrc.no/uk/page/selfcheck.

Для перевірки статусу вам необхідно:

Перейдіть за посиланням.

Внесіть код вашої заявки.

Внесіть номер телефону.

Перевірте.

Коли очікувати виплати?

Розсилка повідомлень триватиме до 4 жовтня 2024 року.

Після цього з 5 жовтня по 1 листопада 2024 року NRC буде виплачувати кошти на рахунки, вказані при реєстрації.

Можливо, вам також буде цікаво: Зимова грошова допомога для родин з дітьми на прифронтових територіях – що про це відомо