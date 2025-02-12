Пільги на оплату послуг ЖКГ у 2025 році: коли будуть виплати і чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Пільги на оплату послуг ЖКГ у 2025 році: хто має право і коли будуть виплати. Розповідаємо про це детально.

Пільги на оплату послуг ЖКГ у 2025 році: хто отримає

Право на отримання пільг на новий період з січня 2025 року визначається Пенсійним фондом автоматично. Це відбудеться на основі даних ДПС.

Додатково звертатися до органів Фонду не потрібно.

Виняток: випадки, коли в пільговика відбулися зміни у складі сім’ї, місці проживання або переліку послуг, на які призначено пільги.

Для деяких категорій громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановленого рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2025 році – 4 240 грн).

Важливо! Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика на одну особу перевищує граничний рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн), можна звернутися за житловою субсидією.

Під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика Пенсійний фонд України враховує, зокрема, інформацію Державної податкової служби України про доходи пільговика та членів його сім’ї за III і IV квартали попереднього року.

Податкові звіти за IV квартал 2024 року страхувальники подавали до ДПС відповідно до встановленого порядку до 10 лютого 2025 року.

Після отримання Пенсійним фондом України даних про доходи буде визначено право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг у 2025 році для осіб, які отримують їх з урахуванням доходу.

Важливо! Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика на одну особу перевищує граничний рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн), можна звернутися за житловою субсидією.

Коли будуть виплати

Виплата пільг, призначених із січня, буде здійснена в березні.

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