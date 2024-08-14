Як українським підприємцям щомісяця отримувати EUR 1 000 на розвиток бізнесу

Українським підприємцям пропонують долучитися до міжнародного бізнесу та гарантовано отримувати до EUR 1 000 щомісяця на розвиток своєї діяльності. Термін подачі заявок спливає 19 серпня ! Розповідаємо про це детальніше.

Підприємцям пропонують долучатися до міжнародного бізнесу та щомісяця гарантовано отримувати від Volta Energy та уряду Нідерландів до EUR 1 000 на розвиток свого бізнесу.

Що саме пропонують українським підприємцям

Розпочинається відбір компаній-ліцензіатів, які матимуть офіційні права на утримання та обслуговування сонячних гібридних мобільних електрогенераторів Volta, які отримають ліцензії від компанії Volta Energy на зазначену діяльність у своїх регіонах по всій території Україні. Термін подачі заявок спливає 19 серпня!

Якщо Ви зацікавлені в отриманні ліцензії на обслуговування генераторів Volta Energy, у Вас є чудова можливість долучитися до міжнародного бізнесу, щомісяця гарантовано отримувати від Volta Energy та уряду Нідерландів до EUR 1 000 за кожен ввірений генератор та отримати поштовх для свого розвитку.

Вимоги для компаній-ліцензіатів викладені тут

Для подачі заявки на право отримати ліцензію від компанії Volta Energy, будь ласка, заповніть форму за посиланням.

Додаткові матеріали:

З будь-яких питань Ви можете звернутись до Ярослава Жарікова

International Account Executive Of Economy of Trust Ukraine Inc.

+380 93 274 09 19

yaroslavz@eotukraine.com

Можливо, вам також буде цікаво: Підприємці ВПО на Дніпропетровщині і Донеччині можуть отримати $2600 на розвиток бізнесу