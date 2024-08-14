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Тег:
Економіка
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Як українським підприємцям щомісяця отримувати EUR 1 000 на розвиток бізнесу

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Журналіст
Як українським підприємцям щомісяця отримувати EUR 1 000 на розвиток бізнесу

Українським підприємцям пропонують долучитися до міжнародного бізнесу та гарантовано отримувати до EUR 1 000 щомісяця на розвиток своєї діяльності. Термін подачі заявок спливає 19 серпня! Розповідаємо про це детальніше.

Підприємцям пропонують долучатися до міжнародного бізнесу та щомісяця гарантовано отримувати від Volta Energy та уряду Нідерландів до EUR 1 000 на розвиток свого бізнесу.

Що саме пропонують українським підприємцям

Розпочинається відбір компаній-ліцензіатів, які матимуть офіційні права на утримання та обслуговування сонячних гібридних мобільних електрогенераторів Volta, які отримають ліцензії від компанії Volta Energy на зазначену діяльність у своїх регіонах по всій території Україні. Термін подачі заявок спливає 19 серпня!

Якщо Ви зацікавлені в отриманні ліцензії на обслуговування генераторів Volta Energy, у Вас є чудова можливість долучитися до міжнародного бізнесу, щомісяця гарантовано отримувати від Volta Energy та уряду Нідерландів до EUR 1 000 за кожен ввірений генератор та отримати поштовх для свого розвитку.

Вимоги для компаній-ліцензіатів викладені тут

Для подачі заявки на право отримати ліцензію від компанії Volta Energy, будь ласка, заповніть форму за посиланням.

Додаткові матеріали:

З будь-яких питань Ви можете звернутись до Ярослава Жарікова

  • International Account Executive Of Economy of Trust Ukraine Inc.
  • +380 93 274 09 19
  • yaroslavz@eotukraine.com

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

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