1
Тег:
деДопомогаХарків
1

Підприємці Харкова можуть отримати ваучери на ремонт і відновлення бізнесу

Автор -
Журналіст
Підприємці Харкова можуть отримати ваучери на ремонт і відновлення бізнесу

Підприємці Харкова можуть отримати ваучери на ремонт і відновлення бізнесу. Зокрема їх можна використати для косметичного ремонту приміщень, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Розповідаємо про це детальніше.

Про це повідомляє Kharkiv Business Hub.

Підприємці Харкова можуть отримати ваучери: що відомо

Ваучер покриває вартість:

  • відновлення вікон площею до 20 м²;
  • ремонт фасаду площею до 50 м²;
  • косметичний ремонт приміщення площею до 50 м²;
  • відбудову даху площею до 80 м².

Подати заявку на участь у програмі можуть підприємці, які:

  • зареєстрували бізнес у Харкові та працюють понад рік;
  • бізнес яких не перебуває у стані ліквідації та не включений до санкційних списків;
  • готові працевлаштувати одного нового співробітника після завершення ремонту та відновлення діяльності або трьох нових співробітників протягом 3 місяців, якщо бізнес наразі функціонує.

Для участі у програмі необхідно заповнити гугл-форму за посиланням. Дедлайн — 30 вересня 2024 року.

Видача ваучерів стала можливою за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Зміцнення громадської довіри в Україні» (UCBI).

Можливо, вам також буде цікаво: Підприємці з постраждалих від війни територій можуть отримати 5 тисяч євро

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Схожі публікації

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу