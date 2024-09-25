Підприємці Харкова можуть отримати ваучери на ремонт і відновлення бізнесу. Зокрема їх можна використати для косметичного ремонту приміщень, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Розповідаємо про це детальніше.
Про це повідомляє Kharkiv Business Hub.
Підприємці Харкова можуть отримати ваучери: що відомо
Ваучер покриває вартість:
- відновлення вікон площею до 20 м²;
- ремонт фасаду площею до 50 м²;
- косметичний ремонт приміщення площею до 50 м²;
- відбудову даху площею до 80 м².
Подати заявку на участь у програмі можуть підприємці, які:
- зареєстрували бізнес у Харкові та працюють понад рік;
- бізнес яких не перебуває у стані ліквідації та не включений до санкційних списків;
- готові працевлаштувати одного нового співробітника після завершення ремонту та відновлення діяльності або трьох нових співробітників протягом 3 місяців, якщо бізнес наразі функціонує.
Для участі у програмі необхідно заповнити гугл-форму за посиланням. Дедлайн — 30 вересня 2024 року.
Видача ваучерів стала можливою за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Зміцнення громадської довіри в Україні» (UCBI).
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