2
Тег:
деДопомогаХарків
2

Харків компенсує 70% витрат на генератори для ОСББ та кооперативів

Автор -
Журналіст
Харків компенсує 70% витрат на генератори для ОСББ та кооперативів

Харків компенсує 70% витрат на генератори для ОСББ та кооперативів міста. Про це повідомив 30 липня міський голова Харкова Ігор Терехов. Він уточнив максимальну суму, яку можуть отримати мешканці.

Місто надасть компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тисяч гривень від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів, – написав Терехов у своєму Телеграмі

Він подякував депутатам за підтримку відповідної муніципальної програми на сесії.

Харків компенсує витрати в ході підготовки до зими

Адже за нинішніх умов важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання, – каже мер Харкова

Можливо, вам також буде цікаво: Банки видали перші кредити на електрообладнання фізособам – до 480 000 грн під 0 відсотків

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×