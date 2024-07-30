Харків компенсує 70% витрат на генератори для ОСББ та кооперативів міста. Про це повідомив 30 липня міський голова Харкова Ігор Терехов. Він уточнив максимальну суму, яку можуть отримати мешканці.
Місто надасть компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тисяч гривень від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів, – написав Терехов у своєму Телеграмі
Він подякував депутатам за підтримку відповідної муніципальної програми на сесії.
Харків компенсує витрати в ході підготовки до зими
Адже за нинішніх умов важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання, – каже мер Харкова
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