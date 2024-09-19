В Україні хочуть ліквідувати Мінреінтеграції. Як це вплине на допомогу і виплати для ВПО.
Про це розповідають “Новини України – Нсн”.
Внутрішньо переміщені особи можуть залишитися без допомоги від держави та відповідних виплат через можливу ліквідацію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Таку заяву зробили представниці Коаліції організацій, які опікуються захистом прав постраждалих внаслідок війни, під час брифінгу в Києві, повідомляє Центр прав людини ZMINA.
На початку вересня цього року стало відомо, що уряд хоче об’єднати Мінреінтеграції з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.
В Україні планують ліквідувати Мінреінтеграції – як це вплине на виплати для ВПО
За словами правозахисниць, у зв’язку з цим є ризик, що питання реінтеграції та захисту прав постраждалих українців не будуть у пріоритеті нового міністерства, яке з’явиться замість Мінреінтеграції.
Зокрема, Мінінфраструктура може зосередитись на підконтрольних Україні територіях, де зараз можна побудувати регіональну політику, а не на окупованих.
“Ми можемо втратити інституцію, яка роками напрацьовувала державну політику. І все це може виявитися на паузі”, — наголосила представниця уповноваженого з прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України Ольга Алтуніна.
У зв’язку з можливими негативними наслідками ліквідації Мінреінтеграції, громадські організації закликали уряд зберегти функції міністерства або трансформувати його в Міністерство єднання, або зберегти в уряді посади віце-прем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із профільними заступниками у кожному відомстві.
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