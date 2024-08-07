Субсидії в Україні видаються найуразливішим категоріям населення. Вони спрямовані на те, щоб знизити навантаження на сімейний бюджет при сплаті комунальних послуг. Чи враховується одноразова допомога при нарахуванні виплат.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на НаПенсії.

Субсидія надається особам, які платять за комунальні послуги більше, ніж для них обов’язковий платіж.

Він у свою чергу розраховується індивідуально для кожної сім’ї та залежить від середнього доходу на одну особу на місяць.

При нарахуванні житлових субсидій враховується середньомісячний сукупний прибуток домогосподарства (сім’ї).

Субсидії в Україні – чи зменшаться виплати, якщо отримали разову допомогу

До сукупного доходу включаються:

зарплата; грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія;

стипендія, крім соціальної;

соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату комуналки, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомога з безробіття, інші страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, а також кошти, одержані людиною від оренди землі або продажу майна.

Водночас, грошова допомога, яка видається раз на рік, не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

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