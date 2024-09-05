Субсидії на опалювальний сезон — які зміни очікують на українців з 1 жовтня

В Україні з 1 жовтня відбудеться нарахування субсидії на опалювальний сезон. Що зміниться для українців.
Повідомляється, що ті, хто подасть документи після 1 жовтня, зможуть претендувати на відповідний вид допомоги. Якщо документи подані раніше, то більшість отримувачів отримають перерахунок автоматично.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Субсидії на опалювальний період
При попередній зміні сезону додаткові документи вимагали лише від певної категорії громадян. Це стосувалося орендарів житла, осіб, у яких фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, а також внутрішньо переміщених осіб.
Зазначено, що в жовтні субсидія буде розраховуватися з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України. Для цього враховуються 15 днів, незалежно від того, коли саме розпочався опалювальний період у конкретному місті. Нарахування субсидії за жовтень відбудеться в листопаді, тому у другий місяць осені сума буде такою ж, як і в попередні місяці для тих, хто вже отримував допомогу.
Тим, хто отримував нульову субсидію влітку, важливо знати, що через підвищення вартості комунальних послуг Пенсійний фонд перераховує субсидії, враховуючи додавання опалення та зростання витрат на комунальні послуги.
Варто нагадати, що українці у вересні платитимуть підвищений тариф за електроенергію у 4,32 грн/кВт-год, встановлений на початку літа 2024 року. Водночас, є можливість скористатися пільгами, субсидіями та особливостями тарифу, таким чином зменшивши кінцеві суми у комунальних платіжках.
Джерело Telegraf
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