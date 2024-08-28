Соціальна пенсія призначається українцям, які не мають достатньо трудового стажу. Як визначається її розмір.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Особи, які не мають достатньо років трудового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію.

Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що становить 2 361 гривню та середнім місячним доходом на одну особу в сім’ї за останні шість місяців.

Максимальна сума цієї виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, що становить 3 028 гривень. Для оформлення соціальної пенсії необхідно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення з пакетом документів.

Соціальна пенсія – скільки років стажу потрібно, щоб її отримати

Соціальна пенсія переглядається кожні шість місяців, враховуючи зміни в майновому стані та середньому доході.

Таким чином, стандарти страхового стажу станом на 2024 рік наступні:

Для отримання пенсії у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу.

Для пенсії у 63 роки потрібно накопичити 21 рік страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 65 років достатньо 15 років страхового стажу.

До 2028 року мінімальна вимога до страхового стажу зростатиме на один рік.

Джерело: 24 канал.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Як оформити пенсію онлайн – за допомогою Дія.Підпис