Соціальна пенсія призначається українцям, які не мають достатньо трудового стажу. Як визначається її розмір.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Особи, які не мають достатньо років трудового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію.
Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що становить 2 361 гривню та середнім місячним доходом на одну особу в сім’ї за останні шість місяців.
Максимальна сума цієї виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, що становить 3 028 гривень. Для оформлення соціальної пенсії необхідно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення з пакетом документів.
Соціальна пенсія – скільки років стажу потрібно, щоб її отримати
Соціальна пенсія переглядається кожні шість місяців, враховуючи зміни в майновому стані та середньому доході.
Таким чином, стандарти страхового стажу станом на 2024 рік наступні:
- Для отримання пенсії у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу.
- Для пенсії у 63 роки потрібно накопичити 21 рік страхового стажу.
- Для виходу на пенсію у 65 років достатньо 15 років страхового стажу.
До 2028 року мінімальна вимога до страхового стажу зростатиме на один рік.
Джерело: 24 канал.
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