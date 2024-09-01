Розпочато прийом заявок на cтипендію Мелітопольського міського голови для підтримки талановитої та креативної молоді Мелітополя. Хто може зареєструватися.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Мелітополь Саме тут.Дніпро”.
Розмір стипендій:
- Для студентів вишів – 6 500 грн;
- Для студентів коледжів та технічних авчальних закладів – 4 000 грн;
- Разові стипендії для молоді, яка зробила внесок у розвиток молодіжної політики міста – 11 625грн.
Розпочато прийом заявок на cтипендію Мелітопольського міського голови – як зареєструватися
Стипендію можуть отримати особи віком від 14 до 35 років, які мають значні успіхи у навчанні, спорті, творчих здобутках, у науково-дослідницькій, громадській та волонтерській діяльності.
Дедлайн подачі заявок: 10.09.2024
Телефон для довідок: 068 483 82 10
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