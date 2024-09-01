99
Тег:
деДопомогаЕкономіка
99

Розпочато прийом заявок на cтипендію Мелітопольського міського голови – як зареєструватися

Автор -
Журналіст
Розпочато прийом заявок на cтипендію Мелітопольського міського голови – як зареєструватися

Розпочато прийом заявок на cтипендію Мелітопольського міського голови для підтримки талановитої та креативної молоді Мелітополя. Хто може зареєструватися.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Мелітополь Саме тут.Дніпро”.

Розмір стипендій:

  • Для студентів вишів – 6 500 грн;
  • Для студентів коледжів та технічних авчальних закладів – 4 000 грн;
  • Разові стипендії для молоді, яка зробила внесок у розвиток молодіжної політики міста – 11 625грн.

Розпочато прийом заявок на cтипендію Мелітопольського міського голови – як зареєструватися

Розпочато прийом заявок на cтипендію Мелітопольського міського голови – як зареєструватися

Стипендію можуть отримати особи віком від 14 до 35 років, які мають значні успіхи у навчанні, спорті, творчих здобутках, у науково-дослідницькій, громадській та волонтерській діяльності.

Дедлайн подачі заявок: 10.09.2024

Телефон для довідок: 068 483 82 10

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Соціальна стипендія для студентів: скільки і кому платять

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×