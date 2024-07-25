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Оздоровлення та відпочинок дітей – хто може отримати кошти на путівки

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Журналіст
Оздоровлення та відпочинок дітей - хто може отримати кошти на путівки

Держава виплачує українським родинам гроші на оздоровлення та відпочинок дітей за програмою єОздоровлення. Хто може отримати 15 980 гривень на одну дитину.

Українці мають змогу самостійно обрати заклад і придбати путівку на оздоровлення і відпочинок дитини. Виплата на одну дитину віком від 6 до 18 років становить 15 980 гривень.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Вказаною послугою можуть скористатися:

  • діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;
  • діти з багатодітних малозабезпечених сімей.

Приймати дітей будуть ті заклади, які внесені до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку й матимуть облаштоване укриття.

Як скористатися програмою — дивіться в інфографіці.

Оздоровлення та відпочинок дітей – хто може отримати кошти на путівки

Оздоровлення та відпочинок дітей - хто може отримати кошти на путівки

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Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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