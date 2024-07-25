Держава виплачує українським родинам гроші на оздоровлення та відпочинок дітей за програмою єОздоровлення. Хто може отримати 15 980 гривень на одну дитину.
Українці мають змогу самостійно обрати заклад і придбати путівку на оздоровлення і відпочинок дитини. Виплата на одну дитину віком від 6 до 18 років становить 15 980 гривень.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.
Вказаною послугою можуть скористатися:
- діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;
- діти з багатодітних малозабезпечених сімей.
Приймати дітей будуть ті заклади, які внесені до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку й матимуть облаштоване укриття.
Як скористатися програмою — дивіться в інфографіці.
Оздоровлення та відпочинок дітей – хто може отримати кошти на путівки
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