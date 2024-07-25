Держава виплачує українським родинам гроші на оздоровлення та відпочинок дітей за програмою єОздоровлення. Хто може отримати 15 980 гривень на одну дитину.

Українці мають змогу самостійно обрати заклад і придбати путівку на оздоровлення і відпочинок дитини. Виплата на одну дитину віком від 6 до 18 років становить 15 980 гривень.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Вказаною послугою можуть скористатися:

діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;

діти з багатодітних малозабезпечених сімей.

Приймати дітей будуть ті заклади, які внесені до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку й матимуть облаштоване укриття.

Як скористатися програмою — дивіться в інфографіці.

Оздоровлення та відпочинок дітей – хто може отримати кошти на путівки

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