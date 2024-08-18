Урядом запроваджується нова субсидія для деяких категорій українців. Хто та скільки зможе отримати.
Уряд затвердив субсидії для сільгоспвиробників, які працюють у зонах, де можливі або вже йдуть бойові дії.
Про це повідомили на урядовому порталі, передають «Новини України – НСН».
Рішення було ухвалено Кабінетом міністрів 16 серпня, щоб знизити фінансове навантаження на фермерські господарства. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава буде підтримувати тих, хто продовжує працювати на таких територіях.
Субсидія надаватиметься на 1 га угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами.
Виплати аграріям залежать від близькості їхніх полів до зони бойових дій:
- у зоні можливих бойових дій – 1000 грн;
- у зоні активних бойових дій – 2000 грн.
Нова субсидія для українців – хто зможе отримати та яка сума допомоги
«Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях і в цих громадах, тому підтримуватимемо наших людей, які там працюють», — зазначив Денис Шмигаль.
Як повідомив прем’єр-міністр, Україна завершує треті жнива під час повномасштабної війни. Зібрано загалом 28,5 млн. тонн зернових: 21,7 млн. тонн пшениці, 5,5 млн. тонн ячменю.
«Цей результат – копітка щоденна робота десятків тисяч людей та ефективноїі урядовоі програми допомоги нашим аграріям», – наголосив Денис Шмигаль.
Також Верховна Рада розглядає запровадження додаткових пільг для українських підприємств, які працюють у прифронтових та деокупованих районах. Підприємства матимуть змогу скористатися пільговим кредитуванням та іншими формами підтримки.
У законопроекті пропонуються такі заходи:
- Фінансові стимули (субвенції, гранти, пільгове фінансування);
- Податкові пільги;
- Підтримка доступу до критичної інфраструктури;
- Заохочення місцевого виробництва та споживання;
- Інформаційна підтримка та навчання підприємців.
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