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Нова субсидія для українців – хто зможе отримати та яка сума допомоги

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Журналіст
Нова субсидія для українців - хто зможе отримати та яка сума допомоги

Урядом запроваджується нова субсидія для деяких категорій українців. Хто та скільки зможе отримати.

Уряд затвердив субсидії для сільгоспвиробників, які працюють у зонах, де можливі або вже йдуть бойові дії.

Про це повідомили на урядовому порталі, передають «Новини України – НСН».

Рішення було ухвалено Кабінетом міністрів 16 серпня, щоб знизити фінансове навантаження на фермерські господарства. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава буде підтримувати тих, хто продовжує працювати на таких територіях.

Субсидія надаватиметься на 1 га угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами.

Виплати аграріям залежать від близькості їхніх полів до зони бойових дій:

  • у зоні можливих бойових дій – 1000 грн;
  • у зоні активних бойових дій – 2000 грн.

Нова субсидія для українців – хто зможе отримати та яка сума допомоги

Нова субсидія для українців - хто зможе отримати та яка сума допомоги

«Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях і в цих громадах, тому підтримуватимемо наших людей, які там працюють», — зазначив Денис Шмигаль.

Як повідомив прем’єр-міністр, Україна завершує треті жнива під час повномасштабної війни. Зібрано загалом 28,5 млн. тонн зернових: 21,7 млн. тонн пшениці, 5,5 млн. тонн ячменю.

«Цей результат – копітка щоденна робота десятків тисяч людей та ефективноїі урядовоі програми допомоги нашим аграріям», – наголосив Денис Шмигаль.

Також Верховна Рада розглядає запровадження додаткових пільг для українських підприємств, які працюють у прифронтових та деокупованих районах. Підприємства матимуть змогу скористатися пільговим кредитуванням та іншими формами підтримки.

У законопроекті пропонуються такі заходи:

  • Фінансові стимули (субвенції, гранти, пільгове фінансування);
  • Податкові пільги;
  • Підтримка доступу до критичної інфраструктури;
  • Заохочення місцевого виробництва та споживання;
  • Інформаційна підтримка та навчання підприємців.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
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  • тощо.

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Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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