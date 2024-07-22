В Україні виплачується компенсація постраждалому на виробництві громадянину. Куди звернутися, щоб подати заяву.
Українець, який постраждав на виробництві чи отримав професійне захворювання,має право на допомогу – виплату щомісячної компенсації.
Подати заяву на таку виплату можна через Пенсійний фонд України, повідомили у відомстві, передають “Новини України – НСН”.
Для нарахування виплат особі потрібно пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), лікарсько-консультативну комісію (ЛКК)) або індивідуальну програму реабілітації (ІПР).
Потреба в послугах також визначається переліком заходів щодо розрахунку розміру щомісячної грошової компенсації вартості соціальної послуги натуральної допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Таку потребу оцінює соціальний працівник / соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи.
Компенсація постраждалому на виробництві – як подати заяву
Для оформлення соціальної послуги натуральної допомоги, постраждалому потрібно звернутись до органу ПФУ зі документами та заявою.
Подати заяву на виплату можна також онлайн. Для цього потрібно:
- Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі “Комунікації з ПФУ” обрати опцію “Заява про надання соціальної послуги”;
- Після цього ознайомитись з інформацією у спливаючому вікні та натиснуть кнопку “Продовжити”;
- З переліку заяв, що з’являться на екрані, обрати опцію “Заява про надання соціальної послуги натуральної допомоги”;
- Заповнити усі обов’язкові поля онлайн-форми заяви, позначені зірочкою (“*”): вказати тип послуги та документ, що підтверджує право на її отримання, особисті дані потерпілого, обрати спосіб виплати натуральної допомоги;
- За потреби, якщо потрібно зазначити інформацію про члена сім’ї або іншу особу, яка є учасником звернення, натиснути кнопку “Додати”. У полі, що відкриється, ввести дані про особу, яка є учасником звернення. Натиснути “Зберегти”;
- За допомогою опції “Додати файл” завантажте скановані копії документів, що підтверджують право на отримання натуральної допомоги (висновок закладу охорони здоров’я (МСЕК, ЛКК) або ІПР та додаток 6 до Порядку);
- Потім поставити позначки, що ознайомлені з умовами надання послуги, надати згоду на обробку даних і натиснути кнопку “Сформувати заяву”
- Останній етап — перевірка даних сформованої заяви й натиснути кнопку “Підписати та відправити у ПФУ”.
Ще новини України: Виплати ВПО – що змінилося і чого чекати українцям з 1 вересня