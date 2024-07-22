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Компенсація постраждалому на виробництві – як подати заяву

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Журналіст
Компенсація постраждалому на виробництві – як подати заяву

В Україні виплачується компенсація постраждалому на виробництві громадянину. Куди звернутися, щоб подати заяву.

Українець, який постраждав на виробництві чи отримав професійне захворювання,має право на допомогу – виплату щомісячної компенсації.

Подати заяву на таку виплату можна через Пенсійний фонд України, повідомили у відомстві, передають “Новини України – НСН”.

Для нарахування виплат особі потрібно пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), лікарсько-консультативну комісію (ЛКК)) або індивідуальну програму реабілітації (ІПР).

Потреба в послугах також визначається переліком заходів щодо розрахунку розміру щомісячної грошової компенсації вартості соціальної послуги натуральної допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Таку потребу оцінює соціальний працівник / соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи.

Компенсація постраждалому на виробництві – як подати заяву

Компенсація постраждалому на виробництві – як подати заяву

Для оформлення соціальної послуги натуральної допомоги, постраждалому потрібно звернутись до органу ПФУ зі документами та заявою.

Подати заяву на виплату можна також онлайн. Для цього потрібно:

  • Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі “Комунікації з ПФУ” обрати опцію “Заява про надання соціальної послуги”;
  • Після цього ознайомитись з інформацією у спливаючому вікні та натиснуть кнопку “Продовжити”;
  • З переліку заяв, що з’являться на екрані, обрати опцію “Заява про надання соціальної послуги натуральної допомоги”;
  • Заповнити усі обов’язкові поля онлайн-форми заяви, позначені зірочкою (“*”): вказати тип послуги та документ, що підтверджує право на її отримання, особисті дані потерпілого, обрати спосіб виплати натуральної допомоги;
  • За потреби, якщо потрібно зазначити інформацію про члена сім’ї або іншу особу, яка є учасником звернення, натиснути кнопку “Додати”. У полі, що відкриється, ввести дані про особу, яка є учасником звернення. Натиснути “Зберегти”;
  • За допомогою опції “Додати файл” завантажте скановані копії документів, що підтверджують право на отримання натуральної допомоги (висновок закладу охорони здоров’я (МСЕК, ЛКК) або ІПР та додаток 6 до Порядку);
  • Потім поставити позначки, що ознайомлені з умовами надання послуги, надати згоду на обробку даних і натиснути кнопку “Сформувати заяву”
  • Останній етап — перевірка даних сформованої заяви й натиснути кнопку “Підписати та відправити у ПФУ”.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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