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Зарплати військових в Україні: яка сума виплат у серпні

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Журналіст
Зарплати військових в Україні: яка сума виплат у серпні

Зарплати військових та додаткові виплати встановлені Кабінетом Міністрів. Про які суми йдеться.

Заробітні плати військових в Україні з 1 серпня не зміняться. Окрім власне зарплати, військові мають право на додаткові виплати.

Про це нагадали в Сухопутних військах України, передають “Новини України – НСН”.

Розмір грошової виплати у військовослужбовців різний. Він залежить від кількох факторів:

  • посади;
  • військового звання;
  • тривалості, інтенсивності та умов військової служби;
  • кваліфікації.

У 2024 році мінімальна зарплата військовослужбовця становить 20 130 гривень.

Зарплати військових в Україні: яка сума виплат у серпні

Зарплати військових в Україні: яка сума виплат у серпні

А згідно з постановою Кабміну № 169, для військовослужбовців передбачено такі додаткові виплати:

  • 30 тисяч гривень – у разі здійснення бойових (спеціальних) завдань у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ.
  • 50 тисяч гривень – для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів та командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами.
  • 70 тисяч гривень – доплати для військових, які перебувають на передовий місяць.
  • 100 тисяч гривень — доплати для військовослужбовців, які перебувають у зоні активних бойових дій чи проходять лікування, чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Такий самий розмір додаткових виплат передбачено для військовополонених.

Самостійно розрахувати розмір виплат з урахуванням доплат військові можуть за допомогою онлайн-калькулятора грошового забезпечення, розробленого Міністерством оборони.

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Ще новини України: Демобілізація у 2024 – коли можуть звільнитися зі служби різні категорії військових

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