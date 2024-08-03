Зарплати військових та додаткові виплати встановлені Кабінетом Міністрів. Про які суми йдеться.
Заробітні плати військових в Україні з 1 серпня не зміняться. Окрім власне зарплати, військові мають право на додаткові виплати.
Про це нагадали в Сухопутних військах України, передають “Новини України – НСН”.
Розмір грошової виплати у військовослужбовців різний. Він залежить від кількох факторів:
- посади;
- військового звання;
- тривалості, інтенсивності та умов військової служби;
- кваліфікації.
У 2024 році мінімальна зарплата військовослужбовця становить 20 130 гривень.
Зарплати військових в Україні: яка сума виплат у серпні
А згідно з постановою Кабміну № 169, для військовослужбовців передбачено такі додаткові виплати:
- 30 тисяч гривень – у разі здійснення бойових (спеціальних) завдань у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ.
- 50 тисяч гривень – для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів та командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами.
- 70 тисяч гривень – доплати для військових, які перебувають на передовий місяць.
- 100 тисяч гривень — доплати для військовослужбовців, які перебувають у зоні активних бойових дій чи проходять лікування, чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Такий самий розмір додаткових виплат передбачено для військовополонених.
Самостійно розрахувати розмір виплат з урахуванням доплат військові можуть за допомогою онлайн-калькулятора грошового забезпечення, розробленого Міністерством оборони.
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