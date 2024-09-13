Будь-який військовий може отримати виплати при звільненні із ЗСУ. Ці гроші допоможуть людині адаптуватися та забезпечити свою фінансову стабільність.

Про це розповідають юристи Адвокатського Об’єднання “Бачинський та партнери“, передають “Новини України – НСН”.

Які є виплати при звільненні з лав Збройних сил України

При звільненні з військової служби військовослужбовець має право на компенсацію за невикористану відпустку. Розмір компенсації розраховується на основі середньомісячного доходу військовослужбовця.

Також військовий має право на одноразову грошову допомогу, розмір якої залежить від тривалості служби та звання.

Звичайно, є пенсійні виплати, які стосуються військових, що досягли пенсійного віку або мають необхідний стаж для виходу на пенсію. Розмір пенсії визначається відповідно до законодавства та залежить від тривалості служби, звання та ін.

Є ще інші виплати, які залежать від специфіки служби. Наприклад, компенсація за втрату працездатності, допомога на навчання або перекваліфікацію тощо.

Які виплати при звільненні із ЗСУ може отримати військовий – пояснення юриста

Як отримати виплати при звільненні з військової служби

Для цього військовий повинен звернутися до командира своєї частини з рапортом. Командир затверджує дату звільнення та передає інформацію до фінансового відділу.

Для отримання виплат необхідно зібрати пакет документів, до якого входять:

копії наказу про звільнення;

документи про несення служби;

довідки про нарахування заробітної плати та інші документи.

Надані документи розглядаються фінансовою службою, яка приймає рішення про нарахування виплат. У разі необхідності можуть бути проведені додаткові перевірки або консультації з іншими органами. Після прийняття рішення про нарахування виплат кошти перераховуються на банківський рахунок військовослужбовця.

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