Законодавство передбачає певні пільги для сімей УБД в Україні. Зокрема, батьки учасника бойових дій можуть претендувати на пільги на комунальні послуги.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на 24 канал.

Які пільги можуть мати батьки УБД

Законодавством передбаччені пільги на комунальні послуги для членів сім’ї учасників бойових дій.

Для отримання цих пільг учасник бойових дій повинен подати довідку про склад своєї сім’ї, де можуть бути включені непрацездатні батьки, які не працюють і проживають разом з ним.

Які пільги можуть мати батьки учасника бойових дій в Україні

На підставі цієї довідки будуть зараховані пільги:

Знижка на комунальні послуги для учасника бойових дій – 75%.

Знижка на комунальні послуги для осіб з інвалідністю – 100%.

Пільги надаються не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Крім того, для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-відсоткова знижка на користування газом для опалення житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 квадратні метри на кожну особу, яка має право на знижку, та 21 квадратний метр на сім’ю).

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