Українцям без права на пенсію видаватиметься грошова допомога від ООН. Як оформити виплати.

В України розширили програму додаткової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН для мешканців прифронтових територій. Вона охопить більшу кількість громадян.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, передають “Новини України – НСН”

Зазначено, що окрім тих категорій населення, які раніше мали право на виплати від міжнародної організації, тепер можуть претендувати українці без права на пенсію, громадяни з інвалідністю (дорослі та діти), які одночасно відповідають критеріям:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримують виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб;

отримують соціальну допомогу у розмірі менше 3250 грн на місяць;

у період надання підтримки від ООН не мають виплат від інших міжнародних організацій.

Розмір виплати, передбаченої для громадянина від ООН, становлять різницю між 3250 грн та сумою, яку він отримує від держави. Наприклад, якщо громадянин отримує соціальну допомогу у розмірі 2500 грн, то різниця між 3250 грн та цією сумою становитиме 750 грн.

Грошова допомога від ООН – українці без права на пенсію зможуть отримати виплати

Реалізація програми розрахована на шість місяців, на неї спрямують понад 284 млн грн. Виплати здійснюватимуться через відділення Укрпошти або безпосередньо на банківські картки одержувачів. Нарахування на рахунки у банках проводяться вже зараз. А через поштового оператора можна буде отримати кошти за кілька тижнів.

У пресслужбі Мінсоцполітики наголосили, що українцям не потрібно особисто звертатися до відомства чи ООН, списки отримувачів виплати формуються на підставі реєстрів, наявних у державі. А потім їм автоматично спрямовують грошову допомогу.

Відомо, що Мінсоцполітики та ООН об’єднали зусилля для матеріальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій. І виплати стали доступними літнім громадянам з низькими пенсіями та відсутністю фінансової підтримки від міжнародних організацій.

Як відомо, з лютого по квітень цього року проєкт розширили на дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Допомогу почали отримувати понад 750 тисяч осіб. А серед пенсіонерів щомісячні доплати до пенсій отримують понад 400 тисяч.

Фінансування програму проводиться завдяки внескам США, Європейського союзу та приватних донорів.

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