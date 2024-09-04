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Грошова допомога сім’ям поранених дітей – хто може отримати 11 000 гривень

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Журналіст
Грошова допомога сім’ям поранених дітей – хто може отримати 11 000 гривень

Благодійним фондом надається грошова допомога дітям, які зазнали ушкодження або поранення у розмірі 11 000 гривень.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Сім’ям поранених дітей СОС Дитячі містечка України пропонує грошову допомогу у розмірі 11 000 грн.

Кошти виплачуються один раз на кожну дитину, яка була поранена, а саме: отримала ушкодження здоров’я, одержані від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння під час російського вторгнення в Україну.

Крім того, забезпечується:

  • реабілітація у найкращих профільних закладах країни
  • допомога з ліками та засобами реабілітації
  • медичне обстеження
  • психологічна та логопедична допомога
  • онлайн-заняття з навчальної програми
  • гуманітарна допомога
  • юридична допомога

Грошова допомога сім’ям поранених дітей – хто може отримати 11 000 гривень

Грошова допомога сім’ям поранених дітей – хто може отримати 11 000 гривень

Довідки за телефоном: 0957901416

Подати заявку можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Екстрена грошова допомога до 36 000 грн у восьми областях: хто і як може отримати

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