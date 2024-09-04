Благодійним фондом надається грошова допомога дітям, які зазнали ушкодження або поранення у розмірі 11 000 гривень.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Сім’ям поранених дітей СОС Дитячі містечка України пропонує грошову допомогу у розмірі 11 000 грн.
Кошти виплачуються один раз на кожну дитину, яка була поранена, а саме: отримала ушкодження здоров’я, одержані від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння під час російського вторгнення в Україну.
Крім того, забезпечується:
- реабілітація у найкращих профільних закладах країни
- допомога з ліками та засобами реабілітації
- медичне обстеження
- психологічна та логопедична допомога
- онлайн-заняття з навчальної програми
- гуманітарна допомога
- юридична допомога
Грошова допомога сім’ям поранених дітей – хто може отримати 11 000 гривень
Довідки за телефоном: 0957901416
Подати заявку можна за посиланням.
Ще новини України: Екстрена грошова допомога до 36 000 грн у восьми областях: хто і як може отримати