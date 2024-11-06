Мешканцям деяких громад Одещини видаватиметься грошова допомога. Для чого призначені виплати.
Благодійний фонд “Карітас Одеса УГКЦ” розпочав реєстрацію для участі в проєкті “Гуманітарне реагування на критичні потреби постраждалого від війни населення в рамках підготовки до зими 2024-2025”.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ГО «ВПО України».
Наразі реєстрація відбувається для мешканців наступних громад Одеської області: Старокозацька, Шабівська, Арцизька та Вилківська, Саратська.
Зареєструватися можуть місцеві мешканці, котрі мають акт про зруйноване житло внаслідок бойових дій та ВПО, котрі мають категорії вразливості:
- багатодітні сім’ї,
- особи з інвалідністю (1, 2 група та інвалідність з дитинства),
- люди з важкими захворюваннями набутими від 24 лютого 2024 року,
- домогосподарства, в яких лише один голова домогосподарства (одинокі батьки),
- вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до 3 років
- самотні люди похилого віку (60+) без підтримки рідних.
Грошова допомога мешканцям деяких громад Одеської області від Карітас – для чого призначені кошти
Телефон гарячої лінії: 0800 336 734.
Ще новини України: Допомога ВПО та вразливим категоріям від «Карітас» у 10 містах: що і хто може отримати