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Грошова допомога мешканцям деяких громад Одеської області від Карітас – для чого призначені кошти

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Грошова допомога мешканцям деяких громад Одеської області від Карітас – для чого призначені кошти

Мешканцям деяких громад Одещини видаватиметься грошова допомога. Для чого призначені виплати.

Благодійний фонд “Карітас Одеса УГКЦ” розпочав реєстрацію для участі в проєкті “Гуманітарне реагування на критичні потреби постраждалого від війни населення в рамках підготовки до зими 2024-2025”.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ГО «ВПО України».

Наразі реєстрація відбувається для мешканців наступних громад Одеської області: Старокозацька, Шабівська, Арцизька та Вилківська, Саратська.

Зареєструватися можуть місцеві мешканці, котрі мають акт про зруйноване житло внаслідок бойових дій та ВПО, котрі мають категорії вразливості:

  • багатодітні сім’ї,
  • особи з інвалідністю (1, 2 група та інвалідність з дитинства),
  • люди з важкими захворюваннями набутими від 24 лютого 2024 року,
  • домогосподарства, в яких лише один голова домогосподарства (одинокі батьки),
  • вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до 3 років
  • самотні люди похилого віку (60+) без підтримки рідних.

Грошова допомога мешканцям деяких громад Одеської області від Карітас – для чого призначені кошти

Грошова допомога мешканцям деяких громад Одеської області від Карітас – для чого призначені кошти

Телефон гарячої лінії: 0800 336 734.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Допомога ВПО та вразливим категоріям від «Карітас» у 10 містах: що і хто може отримати

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