Грошова допомога для ВПО у м.Києві та Києівській області видаватиметься благодійною організацією Depaul Україна. Хто і як може отримати.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Depaul Україна.
«Depaul Україна продовжує піклуватися та підтримувати тих, хто був змушений тікати від війни. Від самого початку повномасштабного вторгнення ми підтримуємо українців, які втратили свої будинки, були вимушені тікати зі своїх рідних міст і зараз гостро потребують допомоги, – йдеться в повідомленні.
Наразі відкрито збір заявок на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 грн.(3600 грн. протягом трьох місяців). Допомогу отримають ті, хто:
- переїхав до м.Київ та Київської області
- має неповнолітніх дітей (термін довідки ВПО до 90 днів)
- будь-хто з терміном довідки ВПО до 30 днів
- не отримував грошову допомогу від інших фондів
Заявку на отримання допомоги можна подати за посиланням: https://forms.gle/wmv4CvEHYe3WWJFUA
Грошова допомога для ВПО – хто може отримати, як зареєструватися
«Якщо ви не відповідаєте хоча б одному з пунктів – немає сенсу подавати заявку. Перевірка займає час, який ми можемо використати, аби пришвидшити видачу грошової допомоги», – наголосили в благодійній організації.
Реєстрацію буде закрито після того, як буде набрана необхідна кількість анкет.
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