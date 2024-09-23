Мобільна бригада УВКБ ООН буде здійснювати реєстрацію на Київщині. Грошова допомога видаватиметься деяким категоріям українців.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Розмір допомоги становить 3600 гривень для кожного члена домогосподарства з розрахунку на 3 місяці.
Подати заявку можуть:
- ВПО протягом 6 місяців з моменту переміщення
- Громадяни, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії
- Люди, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022 р
Грошова допомога для мешканців Київщини – хто і як може подати заявку
Мобільна група працюватиме:
23 – 25 вересня 2024:
м. Бровари, вул. Героїв України, 18 (Броварський р-н), жива черга,
з 10:00 до 16:00
26 вересня 2024:
м. Вороньків, вул. Паркова, 2-А (Бориспільський р-н), жива черга,
з 10:00 до 15:00
27 вересня 2024:
м. Тараща (Білоцерківський р-н), вул. Революції Гідності, 2, жива черга,
з 11:00 до 15:00.
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