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Грошова допомога для мешканців Київщини – хто і як може подати заявку

Автор -
Журналіст
Грошова допомога для мешканців Київщини – хто і як може подати заявку

Мобільна бригада УВКБ ООН буде здійснювати реєстрацію на Київщині. Грошова допомога видаватиметься деяким категоріям українців.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Розмір допомоги становить 3600 гривень для кожного члена домогосподарства з розрахунку на 3 місяці.

Подати заявку можуть:

  • ВПО протягом 6 місяців з моменту переміщення
  • Громадяни, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії
  • Люди, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022 р

Грошова допомога для мешканців Київщини – хто і як може подати заявку

Грошова допомога для мешканців Київщини – хто і як може подати заявку

Мобільна група працюватиме:

23 – 25 вересня 2024:

м. Бровари, вул. Героїв України, 18 (Броварський р-н), жива черга,

з 10:00 до 16:00

26 вересня 2024:

м. Вороньків, вул. Паркова, 2-А (Бориспільський р-н), жива черга,

з 10:00 до 15:00

27 вересня 2024:

м. Тараща (Білоцерківський р-н), вул. Революції Гідності, 2, жива черга,

з 11:00 до 15:00.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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