Деяким сім’ям в Україні надається грошова допомога 3000 гривень. Про кого йдеться.

Деякі сім’ї можуть отримати фінансову допомогу на дитину у розмірі 3 тисячі гривень. Йдеться про одиноких батьків.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Право на виплати на утримання дитини мають:

одинокі матері, які не перебувають у шлюбі;

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька чи матір. Або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновлювача дитини);

одинокі матері чи батьки (у разі смерті одного з батьків), що не перебувають у шлюбі.

Грошова допомога 3000 гривень деяким сім’ям – хто може отримати

Розмір виплат у 2024 році становить:

для дитини віком до 6 років – 2563 гривні;

для дитини віком від 6 до 18 років – 3196 гривень;

для дитини віком від 18 до 23 років – 3028 гривень.

Подати заяву на оформлення виплат можна онлайн. Для цього на порталі “Дія” необхідно знайти розділ “Допомога на дитину одинокій матері або батьку”. На сторінці “Послуги” потрібно натиснути “Подати заяву” та пройти авторизацію. Потрібно вказати підставу для отримання виплат та необхідні дані. Крім того, необхідно прикріпити скановані копії довідки закладу освіти, а потім підписати “Дія.Підписом”.

Подати заяву на отримання послуги можна і офлайн, звернувшись до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб.

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