В Україні діють міжнародні грантові програми для підтримки постраждалих домогосподарств. Українці можуть отримати гранти для відновлення бізнесу. Як отримати фінансову допомогу.

Громадяни vожуть отримати фінансову допомогу для запуску чи відновлення господарської діяльності, що сприяє економічному відновленню регіонів.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Програму реалізує Представництво Естонської ради у справах біженців за фінансової підтримки ЄС (DG ECHO), USAID та МЗС Естонії. Мета цієї фінансової допомоги – підтримати домогосподарства, які займаються різними видами господарської діяльності, такими як:

Тваринництво

Рослинництво

Бджільництво

Городництво

Приготування харчових продуктів

Надання послуг

Пошиття та ремонт одягу

Ремесла

Гранти для відновлення бізнесу для деяких українців – хто може отримати допомогу

Це дає можливість сім’ям відновити свою роботу або розпочати новий бізнес, що є надзвичайно важливим для підтримки економічної стабільності в умовах війни.

Гранти доступні для домогосподарств у восьми областях України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській та Харківській. У кожній із цих областей є визначені громади, де програма діє. Зокрема:

Дніпропетровська область: Синельниківський район, Покровська та Васильківська громади

Донецька область: Покровський район, Добропільська громада

Запорізька область: Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади

Миколаївська область: Миколаївський район, Шевченківська та Вільшанська громади

Полтавська область: Кременчуцький район, Кременчуцька громада, Миргородський район, Миргородська громада

Харківська область: Чугуївський район, Зміївська та Новопокровська громади, Ізюмський район, Барвінківська та Слобожанська громади.

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