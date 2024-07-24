Допомога на дитину, народжену за кордоном, надається жінкам, які через війну евакуювалися до різних країн. Як оформити виплати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради.
В Департаменті пояснили, що жінки, які зареєстровані в Україні, але народили дитину під час тимчасового перебування за межами країни у період воєнного стану можуть подати документи на отримання допомоги.
Допомога на дитину, народжену за кордоном – як оформити виплати
Як це зробити?
Потрібно надіслати до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання (тільки фізичним рекомендованим листом!) такі документи:
- заява одного з батьків (затвердженого зразка, відповідно до наказу Мінсоцполітики від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій»);
- копія паспорта;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копія довідки про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);
- документ, що засвідчує народження дитини, легалізований в установленому порядку, з перекладом на українську мову та нотаріальним засвідченням перекладу із мокрою печаткою нотаріуса (у разі народження дитини за межами України);
- номер особового банківського рахунку для соціальних виплат, відкритого у банку України.
Після отримання документів органом соцзахисту населення і буде призначено допомогу на раніше відкритий особовий рахунок в банку.
Важливо! Як і у звичайному випадку, подавати документи на отримання допомоги слід не пізніше 12 місяців з дня народження дитини!
Ще новини України: Програма єВідновлення – як отримати компенсацію за зруйноване житло у 2024