Деяким пенсіонерам надається щомісячга доплата до пенсії у сумі 900 гривень. Хто і як може її отримати.

Самотнім пенсіонерам віком від 80 років, які потребують постійного догляду, виплачується щомісячна доплата до пенсії.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Судово-юридичну газету.

У липні 2024 року самотні пенсіонери, які потребують допомоги, матимуть можливість отримати щомісячну доплату в розмірі 944 грн (40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, у 2024 році це 2361 гривня).

Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадяни повинні відповідати наступним критеріям:

досягти 80 років і більше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Доплата до пенсії – хто може отримати 900 гривень щомісяця

Якщо українцю виплачують пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та підтверджена документально.

Щоб оформити доплату, треба написати заяву до органів соцзахисту або Пенсійного фонду. До заяви додати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Така норма діє відповідно до Закону України №646-IX від 02.06.2020 р.

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