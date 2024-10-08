У Пенсійному фонді України розповіли, що деякі українці можуть отримати пенсію наперед. Як це зробити.
Деякі пенсіонери можуть отримати свою пенсію за шість місяців наперед. Йдеться про українців, які вирішили виїхати за кордон на постійне місце проживання.
Про це нагадують у пресслужбі Пенсійного фонду України, передають “Новини України – НСН”.
Такий порядок пенсійних виплат передбачено статтею 51 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Такі пенсії нараховуються у місяці, наступному за місяцем зняття пенсіонера з обліку та переводяться на пенсійну картку пенсіонера.
Деякі українці можуть отримати пенсію наперед за 6 місяців – як це зробити
Як отримати пенсію наперед
Для отримання пенсійних виплат наперед у зв’язку з виїздом за кордон, пенсіонер повинен звернутися з відповідною заявою до Пенсійного фонду. При цьому потрібно надати:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;
- довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.
Ще новини України: «Отримую пенсію по інвалідності, чи варто переходити на пенсію за віком?» – відповідь ПФ