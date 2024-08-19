Деякі жителі і ВПО у Харкові отримають грошову допомогу в майже 11 000 гривень. Заявку треба подати заздалегідь.

Реєстрацію на грошову допомогу здійснює благодійний фонд “Право на захист” за фінансової підтримки УВБК ООН.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на УВБК ООН.

Повідомляється, що виплата здійснюватиметься протягом 3 місяців.

Кому можуть нарахувати кошти

Допомога в 10 800 гривень надаватиметься ВПО, що переїхали протягом останніх 6 місяців і відповідають одному з таких критеріїв:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батька, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім’я, яку очолює одна/кілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше) або літнього віку з однією або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’я з одним або декількома особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо (за наявності підтверджувальних документів).

Деякі мешканці і ВПО у Харкові отримають грошову допомогу – як подати заявку

Виплата в 10 800 гривень надаватиметься для осіб, що повернулись в Україну після вимущеного переміщення за кордон через військові дії і відповідають одному з критеріїв:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батька, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім’я, яку очолює одна/кілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше) або літнього віку з однією або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’я з одним або декількома особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо (за наявності підтверджувальних документів).

Також грошова допомога нараховуватиметься для людей, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії та вони належать до одного критерію:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батька, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім’я, яку очолює одна/кілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше) або літнього віку з однією або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’я з одним або декількома особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо (за наявності підтверджувальних документів).

Варто врахувати, сім’я не має отримувати кошти від інших міжнародних організацій.

Подати заявку можна за посиланням.

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