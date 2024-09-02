Не всі українці знають, що довідка ВПО та допомога ВПО на проживання це не одней й те саме. В чому між ними різниця?
В чому між ними різниця розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Юридичний порадник для ВПО
Що таке довідка ВПО?
Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Отримання довідки (як і постановка на облік) є правом внутрішньо переміщеної особи, а не її обов’язком. Тобто, людина вправі сама визначати хоче вона ставати на облік як переміщена особа чи ні.
Що таке допомога ВПО на проживання?
Виплати ВПО на проживання – це державна програма соціальної підтримка внутрішньо переміщених осіб із числа незахищених верств населення.
Тобто, щою отримувати допомогу не достатньо бути внутрішньо переміщеною особою – необхідно також відповідати низці критеріїв, встановлених Порядком надання допомоги на проживання ВПО.
Чому довідка ВПО і допомога ВПО на проживання не одне й те саме – пояснення
Навіщо отримувати довідку, якщо не призначать виплати?
Звісно,довідку ВПО не обов’язково отримувати, але довідка може надати додаткові права та гарантії, наприклад:
дітям-ВПО:
- право на першочергове зарахування до державних/комунальних садків;
- право на безоплатне гаряче харчування у державних/комунальних садках і школах;
- право на продовження здобуття освітнього рівня (дошкільної, шкільної, середньо-спеціальної, вищої освіти), а також отримання соціальної стипендії;
- право на оздоровлення та відпочинок;
допомога у житлових питаннях:
- спрощений порядок оформлення субсидії за фактичним місцем проживання (лише заява + декларація на субсидію);
- пільгові кредитні програми, наприклад, “Доступне житло”, “Власний дім”, “Кредит під 3%”;
- право стати на квартирний облік та вселитися у тимчасове житло;
зайнятість та самозайнятість:
- право припинити трудові відносини та зареєструватися безробітним у спрощеному порядку;
- право на реєстрацію як ФОП за місцем тимчасового проживання;
доступ до гуманітарної та благодійної допомоги тощо.
Однак варто пам’ятати, що якщо отримання довідки ВПО не означає автоматичне призначення допомоги, то призначення допомоги без попереднього отримання довідки (а точніше – взяття на облік!) неможливе.
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