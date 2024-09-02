Не всі українці знають, що довідка ВПО та допомога ВПО на проживання це не одней й те саме. В чому між ними різниця?

В чому між ними різниця розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Юридичний порадник для ВПО

Що таке довідка ВПО?

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Отримання довідки (як і постановка на облік) є правом внутрішньо переміщеної особи, а не її обов’язком. Тобто, людина вправі сама визначати хоче вона ставати на облік як переміщена особа чи ні.

Що таке допомога ВПО на проживання?

Виплати ВПО на проживання – це державна програма соціальної підтримка внутрішньо переміщених осіб із числа незахищених верств населення.

Тобто, щою отримувати допомогу не достатньо бути внутрішньо переміщеною особою – необхідно також відповідати низці критеріїв, встановлених Порядком надання допомоги на проживання ВПО.

Чому довідка ВПО і допомога ВПО на проживання не одне й те саме – пояснення

Навіщо отримувати довідку, якщо не призначать виплати?

Звісно,довідку ВПО не обов’язково отримувати, але довідка може надати додаткові права та гарантії, наприклад:

дітям-ВПО:

право на першочергове зарахування до державних/комунальних садків;

право на безоплатне гаряче харчування у державних/комунальних садках і школах;

право на продовження здобуття освітнього рівня (дошкільної, шкільної, середньо-спеціальної, вищої освіти), а також отримання соціальної стипендії;

право на оздоровлення та відпочинок;

допомога у житлових питаннях:

спрощений порядок оформлення субсидії за фактичним місцем проживання (лише заява + декларація на субсидію);

пільгові кредитні програми, наприклад, “Доступне житло”, “Власний дім”, “Кредит під 3%”;

право стати на квартирний облік та вселитися у тимчасове житло;

зайнятість та самозайнятість:

право припинити трудові відносини та зареєструватися безробітним у спрощеному порядку;

право на реєстрацію як ФОП за місцем тимчасового проживання;

доступ до гуманітарної та благодійної допомоги тощо.

Однак варто пам’ятати, що якщо отримання довідки ВПО не означає автоматичне призначення допомоги, то призначення допомоги без попереднього отримання довідки (а точніше – взяття на облік!) неможливе.

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