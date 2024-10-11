Грошова допомога і ваучери на придбання зимових речей для мешканців Дніпропетровщини – це новий проєкт Карітас Донецьк у м. Дніпро. Розповідаємо про цю допомогу детальніше і на кого вона розрахована.
Отже, Карітас Донецьк у м. Дніпро повідомив про початок роботи проєкту «Надання допомоги з підготовки до зими вразливим категоріям ВПО та місцевому населенню м. Дніпро та Дніпропетровської області» при підтримці Diakonie Katastrophenhilfe.
Грошова допомога і ваучери для мешканців Дніпропетровщини: хто може отримати
Проєкт спрямований на домогосподарства, які проживають:
- у Томаківській ТГ Нікопольського району Дніпропетровської області
- у м. Дніпро – для тих бенефіціарів, які проживають у місцях тимчасового поселення (шелтери).
В рамках проєкту передбачено надання допомоги двох видів. Нижче про це детальніше.
Томаківська територіальна громада
Що за допомога:
- цільові кошти на придбання палива для обігріву (21 000 грн. на 1 домогосподарство)
Хто може скористатися:
- Місцеві мешканці – тільки при наявності документів, які підтверджують, що людина постраждала від війни.
- ВПО від 24.02.2022р.
Місто Дніпро
Що за допомога:
- надання ваучерів для придбання зимових речей, ковдр, КПБ (на 1 члена родини 1 ваучер номіналом 4000 грн), та надання допомоги у вигляді ваучерів для придбання засобів альтернативного живлення та освітлення (1 ваучер номіналом 2000 грн на родину).
Хто може скористатися:
- ВПО, які перемістилися протягом останнього місяця та проживають у місцях тимчасового поселення (шелтери).
Категорії вразливості для зазначених локацій
- особи з інвалідністю (І-ІІ група);
- люди похилого віку (60+);
- домогосподарства з одним головою та/або жінки, які є основними опікунами сім’ї;
- сім’ї з трьома і більше дітьми (до 18 або 23 років, якщо навчаються);
- вагітні жінки та сім’ї з дітьми віком до трьох років;
- особи з хронічними та серйозними захворюваннями (включаючи проблеми психічного здоров’я).
Контакти
Телефон гарячої лінії: 095 459 55 20, 098 665 73 88, 073 459 55 20.
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