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Грошова допомога і ваучери для мешканців Дніпропетровщини: хто може отримати

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Грошова допомога і ваучери для мешканців Дніпропетровщини: хто може отримати

Грошова допомога і ваучери на придбання зимових речей для мешканців Дніпропетровщини – це новий проєкт Карітас Донецьк у м. Дніпро. Розповідаємо про цю допомогу детальніше і на кого вона розрахована.

Отже, Карітас Донецьк у м. Дніпро повідомив про початок роботи проєкту «Надання допомоги з підготовки до зими вразливим категоріям ВПО та місцевому населенню м. Дніпро та Дніпропетровської області» при підтримці Diakonie Katastrophenhilfe.

Грошова допомога і ваучери  для мешканців Дніпропетровщини: хто може отримати

Грошова допомога і ваучери для мешканців Дніпропетровщини: хто може отримати

Проєкт спрямований на домогосподарства, які проживають:

  • у Томаківській ТГ Нікопольського району Дніпропетровської області
  • у м. Дніпро – для тих бенефіціарів, які проживають у місцях тимчасового поселення (шелтери).

В рамках проєкту передбачено надання допомоги двох видів. Нижче про це детальніше.

Томаківська територіальна громада

Що за допомога:

  • цільові кошти на придбання палива для обігріву (21 000 грн. на 1 домогосподарство)

Хто може скористатися:

  • Місцеві мешканці – тільки при наявності документів, які підтверджують, що людина постраждала від війни.
  • ВПО від 24.02.2022р.

Місто Дніпро

Що за допомога:

  • надання ваучерів для придбання зимових речей, ковдр, КПБ (на 1 члена родини 1 ваучер номіналом 4000 грн), та надання допомоги у вигляді ваучерів для придбання засобів альтернативного живлення та освітлення (1 ваучер номіналом 2000 грн на родину).

Хто може скористатися:

  • ВПО, які перемістилися протягом останнього місяця та проживають у місцях тимчасового поселення (шелтери).

Категорії вразливості для зазначених локацій

  • особи з інвалідністю (І-ІІ група);
  • люди похилого віку (60+);
  • домогосподарства з одним головою та/або жінки, які є основними опікунами сім’ї;
  • сім’ї з трьома і більше дітьми (до 18 або 23 років, якщо навчаються);
  • вагітні жінки та сім’ї з дітьми віком до трьох років;
  • особи з хронічними та серйозними захворюваннями (включаючи проблеми психічного здоров’я).

Контакти

Телефон гарячої лінії: 095 459 55 20, 098 665 73 88, 073 459 55 20.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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