Грошова допомога для родин ВПО у Києві та області: до 18 серпня триває реєстрація

Грошова допомога для родин ВПО у Києві надаватиметься українським фондом “Благополуччя дітей”. Вона призначена для тих сімей переселенців, у яких є діти до 18 років. Розповідаємо про це детальніше.

Фонд Благополуччя дітей у партнерстві з Diakonie Katastrophenhilfe (Німеччина) та за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини оголосив про відбір учасників до програми грошової допомоги.

Родини з дітьми, які будуть визнані найбільш вразливими, отримають безготівкові виплати із розрахунку 2400 грн. на одну людину протягом 4 місяців. Ці гроші призначені для купівлі продуктів харчування та засобів гігієни.

Увага! Благодійники не зможуть підтримати родини, які отримували від нас ваучери МЕТРО у 2022-24 роках.

Грошова допомога для родин ВПО у Києві та області: хто може отримати

Ви можете взяти участь у відборі до програми, якщо:

виховуєте дітей до 18 років;

отримали статус ВПО після лютого 2022 року;

виїхали з областей, які вказані в анкеті;

зараз живете у м. Києві або у Київській області;

не отримували ваучерну допомогу від фонду (картки МЕТРО) у 2022-2024 роках;

не отримуєте зараз фінансову допомогу від інших організацій.

Якщо ви відповідаєте всім вимогам та потребуєте допомоги, заповніть анкету на участь у відборі за посиланням. Заявки приймаються до 18 серпня (включно):

Зверніть увагу! Заповнення онлайн-анкети не гарантує отримання допомоги!

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