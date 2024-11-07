583
Тег:
деДопомога
583

«Гроші на дрова»: майже 70 тисяч українців на прифронтових територіях вже отримали кошти

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
«Гроші на дрова»: майже 70 тисяч українців на прифронтових територіях вже отримали кошти

Майже 70 тисяч українців на прифронтових територіях вже отримали кошти в рамках допомоги від ЮНІСЕФ для проходження зимового періоду, що складає більше половини від запланованого. Розповідаємо про це детальніше.

Майже 70 тисяч українців на прифронтових територіях вже отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ для проходження зимового періоду, – запевняють у Мінреінтеграції 7 листопада

Ці виплати здійснюються у межах спільного проєкту Мінреінтеграції та ЮНІСЕФ щодо грошової підтримки сімей з дітьми, які проживають на прифронтових територіях України.

«Гроші на дрова» – що це за допомога

Йдеться про допомогу у розмірі 21 800 гривень для вразливих категорій родин з дітьми, щоб підтримати їх під час зимового періоду, зокрема в забезпеченні опаленням.

Кошти отримують сім’ї, які мешкають у населених пунктах неподалік від лінії фронту (до 30 кілометрів) у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській і Запорізькій областях.

Наразі відповідною допомогою вже охоплено понад 68 тисяч осіб, включно з 30 тисячами дітей, повідомляє ЮНІСЕФ на своїй сторінці у соцмережі X.

Загалом у межах програми заходами підтримки щодо підготовки до зими 2024/2025 планується охопити до 100 тисяч жителів прифронтових територій.

Можливо, вам також буде цікаво: Гроші на дрова отримають більше українців: ВКБ ООН виділило додаткове фінансування

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Схожі публікації

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу