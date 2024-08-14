Грошова допомога ВПО у Києві: триває реєстрація – хто може отримати 10 800 грн

Грошова допомога ВПО у Києві надається організацією Depaul Україна. Розповідаємо про це детальніше: хто і як може отримати кошти.
Станом на зараз ще триває реєстрація, відкрита 31 липня 2024 року. Благодійники збирають заявки на грошову допомогу для новоприбулих ВПО у м. Києві та Київській області.
Depaul Україна продовжує піклуватися та підтримувати тих, хто був змушений тікати від війни. Від самого початку повномасштабного вторгнення ми підтримуємо українців, які втратили свої будинки, були вимушені тікати зі своїх рідних міст і зараз гостро потребують допомоги, – йдеться у повідомленні
Триває збір заявок на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 грн.(3600 грн. протягом трьох місяців).
Грошова допомога ВПО у Києві: хто може отримати
Допомогу отримають ті, хто:
- переїхав до м. Київ та Київської області
- має неповнолітніх дітей (термін довідки ВПО до 90 днів)
- будь-хто з терміном довідки ВПО до 30 днів
- не отримував грошову допомогу від інших фондів
Як подати заявку
Заявка, яку необхідно заповнити, знаходиться тут.
Увага! Якщо ви не відповідаєте хоча б одному з пунктів – немає сенсу подавати заявку. Перевірка займає час, який благодійники можуть використати, аби пришвидшити видачу грошової допомоги.
Реєстрацію буде закрито після того, як наберуть необхідну кількість анкет.
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